جهزها الآن.. طريقة عمل الكيكة في البيت بخطوات ومكونات بسيطة.. «اعرفي الطريقة»

تحضير الكيك.. الكيك هو من الحلويات البسيطة والمفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، ويمكن تقديمه للضيوف مع الشاي أو القهوة. في هذا التقرير، نقدم لك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الكيك بالكريمة في المنزل، بناءً على وصفة من موقع Recipes، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية طريقة تحضير الكيك بمكوناته.

مقادير الكيك:

3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

4 بيضات.

2 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

1 و1/2 كوب سكر بودرة.

1/2 كوب زيت زيتون.

1 كوب حليب.



طريقة تحضير الكيك:

الخطوة 1: تحضير الخليط الأساسي

ابدئي بخفق السكر وزيت الزيتون معًا باستخدام خفاقة يدوية أو شوكة، حتى يصبح الخليط خفيفًا ورقيقًا. ثم أضيفي البيض المخفوق واستمري في الخفق حتى يتحول الخليط إلى قوام كريمي بلون فاتح.

الخطوة 2: إضافة الدقيق والمكونات الجافة

انخلي الدقيق مع صودا الخبز جيدًا لتوزيع المكونات بالتساوي. بعد ذلك، أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط البيض، مع إضافة الحليب تدريجيًا حتى تحصلي على خليط ناعم. إذا كان الخليط متجانسًا وناعمًا، أضيفي الفانيليا لإخفاء رائحة البيض وتحسين نكهة الكيك.

الخطوة 3: تحضير الصينية للخبز

ادهني صينية الخبز بزيت الزيتون أو رذاذ الطهي، ثم رشي القليل من الدقيق لمنع التصاق الكيك. يمكنك أيضًا استخدام ورق الزبدة لسهولة إزالة الكيك. اسكبي الخليط في الصينية وضعيها في قدر الضغط، مع التأكد من عدم إضافة الماء، ارفعي اللهب لمدة دقيقتين، ثم اخفضي الحرارة واتركي الكيك يطهى لمدة 35-40 دقيقة. إذا كنتِ تستخدمين فرنًا كهربائيًا، اخبزيه على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة.

الخطوة 4: التأكد من نضج الكيك

أدخلي سكينًا معدنيًا في الكيك، وإذا خرج نظيفًا، فهذا يعني أن الكيك جاهزة. اتركيها تبرد بعد إخراجها من الفرن.

تحضير الكريمة لتزيين الكيك:

الخطوة 5: تحضير الكريمة المخفوقة

لتحضير الكريمة المخفوقة في المنزل، استخدمي وعاء خلط وكريمة مخفوقة ثقيلة مع سكر بودرة وخلاصة الفانيليا. اخفقي المكونات باستخدام خلاط كهربائي على سرعة متوسطة حتى تحصلي على قوام مناسب للكريمة. استخدمي الكريمة لتزيين الكيك حسب الرغبة.

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