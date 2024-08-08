لـ مرضى الحساسية .. طريقة تحضير الكيك بدون بيض



مرضى الحساسية هو استجابة غير طبيعية من جهاز المناعة لمواد أو مسببات يُعتبرها الجسم ضارة، وتسبب هذه المواد ما يُعرف بـ"الحساسية". هذه المواد قد تكون مثل حبوب اللقاح، أو شعر الحيوانات، أو أطعمة معينة. الحساسية يمكن أن تتراوح بين أعراض بسيطة مثل العطس والطفح الجلدي إلى أعراض أكثر خطورة مثل صعوبة التنفس (الربو) أو حتى صدمة الحساسية (الأنفلوكسيس).

لذلك يمتنع الكثيرون عن تناول الأطعمة التي يدخل في تكوينها البيض، والتي من بينها الكيك، وهو ما يدفعنا لتقديم طريقة تحضير الكيك بدون بيض لـ مرضى الحساسية ، وهي كالتالي:

كيك بدون بيض لمرضى الحساسية

طريقة تحضير الكيك بدون بيض

مكونات الكيك بدون بيض



- 1 ½ كوب دقيق

- 1 كوب سكر

- 1 كوب حليب (يمكن استخدام الحليب النباتي مثل حليب اللوز أو الصويا إذا كنت ترغب في وصفة خالية من الألبان)

- 1/3 كوب زيت نباتي

- 1 ملعقة كبيرة خل التفاح أو عصير الليمون

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- ½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

- ½ ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

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طريقة تحضير الكيك بدون بيض

1. التحضير المسبق:



- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- دهن قالب الكيك بالزبدة أو الزيت، ورشه بالدقيق.

2. خلط المكونات الجافة:



- في وعاء كبير، اخلط الدقيق، البيكنج باودر، بيكربونات الصودا، والملح جيدًا.

3. خلط المكونات السائلة:

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- في وعاء آخر، اخلط السكر، الحليب (أو بديله)، الزيت، خل التفاح (أو عصير الليمون)، والفانيليا.

4. دمج المكونات:



- أضف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وامزج حتى يتكون خليط متجانس. تجنب الخلط الزائد.

5. الخبز:



- صب الخليط في القالب المعد.

- اخبز في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتم اختبار نضج الكيك باستخدام عود خشبي (يجب أن يخرج العود نظيفًا من وسط الكيك).

6. التبريد:



- اترك الكيك ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم انقله إلى رف لتبريده تمامًا قبل التقديم.