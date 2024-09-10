طريقة عمل الآيس كوفي.. أفضل الوصفات لمحبي القهوة والآيس كريم

إذا كنت من عشاق القهوة و الآيس كريم، فأنت بالتأكيد قد سمعت عن الآيس كوفي يعتبر الآيس كوفي خيارًا منعشًا يجمع بين نكهة القهوة اللذيذة والانتعاش الذي يقدمه الآيس كريم، في هذا المقال، سنقدم لك طرقًا مختلفة لتحضير الآيس كوفي بطريقة سهلة وسريعة، حتى تتمكن من تحضير مشروبك المفضل في المنزل بدون مجهود كبير، تعرض الموجز المكونات

طريقة عمل الآيس كوفي في الخلاط

إذا كنت تبحث عن وصفة سريعة لتحضير الآيس كوفي، فإن الخلاط الكهربائي سيكون مساعدك الأول. إليك المكونات والخطوات:

ايس كوفي

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من القهوة

- كوب ماء دافئ

- 3 ملاعق كبيرة حليب مكثف محلى

- 2 كوب حليب بارد

- صوص شيكولاتة

- مكعبات ثلج

خطوات التحضير:



1. ضعي القهوة والماء الدافئ في الخلاط واخلطيهما جيدًا حتى تذوب القهوة تمامًا.

2. أضيفي الحليب البارد والحليب المكثف المحلى، واستمري في الخلط حتى تتجانس المكونات.

3. صبي الخليط في أكواب التقديم، ثم أضيفي مكعبات الثلج وصوص الشوكولاتة.

4. يُمكنك استبدال الحليب بالآيس كريم أو الكريم شانتيه للحصول على قوام أغنى.

ايس كوفي

طريقة عمل الآيس كوفي بالنسكافية

الآيس كوفي بالنسكافيه هو بديل رائع لمن يفضلون القهوة السريعة التحضير. الوصفة سهلة وسريعة وتمنحك طعمًا لذيذًا في دقائق.

المكونات:

- 1.5 ملعقة صغيرة نسكافيه

- 3 ملاعق كبيرة سكر

- 3/4 كوب حليب بارد

- 12 مكعب ثلج

- القليل من الماء المغلي

خطوات التحضير:



1. أضيفي السكر والنسكافيه والحليب والماء في الخلاط، ثم قومي بالخلط يدويًا باستخدام الملعقة لمنع تكتل المكونات.

2. أضيفي مكعبات الثلج، ثم شغلي الخلاط حتى يختفي صوت الثلج المتفتت.

3. صبي الخليط في أكواب التقديم، وأضيفي قشة للشرب وقدميه باردًا.

طريقة عمل الآيس كوفي بدون لبن

ايس كوفي

إذا كنت من محبي نكهة القهوة القوية وتفضل الابتعاد عن الحليب، فهذه الوصفة هي الخيار الأمثل لك. ستتمكن من الاستمتاع بالقهوة المثلجة بدون أي إضافات زائدة.

المكونات:

- 2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

- 1 ملعقة كبيرة صوص شيكولاتة

- 1/2 كوب ماء دافئ

- 15 مكعب ثلج

- 1/2 علبة حليب مكثف محلى

خطوات التحضير:



1. في الخلاط، ضعي القهوة والماء الدافئ واخلطيهما جيدًا حتى تذوب القهوة.

2. أضيفي الحليب المكثف واستمري في الخلط حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.

3. أضيفي مكعبات الثلج واخلطي مرة أخرى حتى يصبح قوام المشروب سميكًا.

4. صبي القهوة في أكواب التقديم وقدميها مع قطع البسكويت.

## طريقة عمل الآيس كوفي بالكابتشينو

إذا كنت من عشاق الكابتشينو، يمكنك تحضير الآيس كوفي باستخدام نفس القهوة المفضلة لديك بطريقة سهلة وسريعة.

المكونات:



- كوب حليب بارد

- نصف كوب ماء مغلي

- ملعقة صغيرة كابتشينو

- سكر حسب الرغبة

- مكعبات ثلج

- كريمة مخفوقة للتزيين

خطوات التحضير:



1. ذوبي الكابتشينو في الماء المغلي واتركيه حتى يترسب البن في قاع الكوب.

2. اسكبي المشروب في الخلاط مع تجنب وضع ترسبات البن.

3. أضيفي الحليب والسكر واخلطي جيدًا.

4. أضيفي مكعبات الثلج تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح المشروب متجانسًا.

5. صبي الآيس كوفي في أكواب التقديم وزينيه بالكريمة المخفوقة.

لتحصلي على مذاق مميز، يمكنك إضافة لمساتك الخاصة مثل نكهة الفانيليا أو رشة من القرفة.

بهذه الطرق البسيطة، يمكنك تحضير الآيس كوفي المفضل لديك بسهولة في المنزل والاستمتاع بمشروب منعش يناسب جميع الأوقات.

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