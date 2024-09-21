مقرمشة وذهبية.. طريقة عمل الزلابية في المنزل بخطوات بسيطة

يبحث عدد كبير من السيدات عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن طريقة عمل الزلابية مثل المحلات، حيث تعد الزلابية إحدى الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص.



تتميز الزلابية بقرمشتها اللذيذة والذي يفضلها الكثيرين ولونها الذهبي المميز، حيث تعد أشهر الحلويات وأفضلها لدى الكثيرين، لذلك تزداد معدلات البحث عن طريقة عمل الزلابية مثل المحلات.



طريقة صنع الزلابية مثل المحلات

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، طريقة عمل الزلابية مثل المحلات:

المكونات

-قومي بإحضار 2 كوب دقيق، وأيضًا 2 كوب ماء، بالإضافة إلى ملعقة نشا كبيرة وملعقة خميرة صغيرة، وملعقة سكر صغيرة، وأيضًا ربع ملعقة صغيرة ملح، وربع ملعقة صغيرة فانيليا.



خطوات عمل الزلابية المقرمشة

1- قومي بخلط الدقيق والملح والسكر والنشا والخميرة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدًا فى إناء متوسط الحجم وعميق.

2- ضيفي الماء تدريجيًا على العجينة ونستمر فى التقليب حتى نصل إلى عجينة ثقيله أخف شويه من عجينة الكيك.

3- قومي بترك عجينة الزلابية تختمر لمدة ساعة ونصف تقريبًا، وبعد تخمر العجينة نقلبها وستلاحظين أن قوامها أصبح اثقل.

4-قومي بتشكيل العجينه وتقسيمها إلى كرات في زيت غزير حتى تتحمر وخرجيها على الشربات البار.

- يتم تخريجها من الزيت نصف سوى ونتركها قليلًا ثم نعيد الزلابية للزيت الساخن مرة اهرى اللون الذهبى ومن ثم اخراج الزلابية من الزيت إلى الشربات البارد.

طريقة عمل الزلابية مثل المحلات



طريقة أخرى لعمل الزلابية المقرمشة مثل المحلات

المقادير

ربع كيلو دقيق صالح لجميع الاستخدامات.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة نشا.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

350ملي ماء دافئ.

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.



طريقة عمل الزلابية فى المنزل

-حضري وعاء ثم أضيفي جزء من الماء الدافئ المضاف عليه السكر والخميرة و3 ملاعق من الدقيق ثم نترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يخمر

- وبعد ذلك قومي بتحضير الدقيق و إضافة النشا ورشة الملح والفانيليا مع إضافته على الخليط المتروك حتى يخمر .

- قلبي المكونات جيدًا وغطي الخليط لمدة نصف ساعة حتى يكتمل التخمير وبعد فترة من التخمير، تقليب الخليط ليخرج منه الهواء.

- قومي بوضع مقلاه على النار مع إضافة الزيت وتركه حتى يسخن، ثم تقطيع قطع من الخليط بملعقة صغيرة وتشكيلها على هيئة دوائر صغيرة ووضعها على الزيت الساخن حتى تحصل على اللون الذهبى.

- عندما تحصل الزلابية على اللون الذهبى، يجب وضعها فى شربات ثقيل بارد أو إضافة أى نوع من الصوص المتوفر فى المنزل وحسب الرغبة.

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