أسهل طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق.. مكونات بسيطة

تبحث العديد من السيدات وربات المنزل عن طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق، حيث تعد الطحينة واحدة من أكثر الأطعمة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وهي مفضلة لدى كثير من الأشخاص حي قيوم تناولها بجانب العديد من الأطباق ويتم تقديمها كطبق جانبي.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق

وتلجأ العديد من ربات المنزل إلى عمل الطحينة بالسمسم في المنزل، نظرًا لارتفاع أسعارها خلال الفترات الاخيرة، حيث تضمن السيدات بصنعها في المنزل عدم إضافة المواد الحافظة أو الغير صحية بها.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق في المنزل:

المكونات

-مقادير عمل الطحينة

-كوب سمسم

-كوب دقيق

-كوب الا ربع زيت

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

يتم تنقية السمسم جيدا، ثم يقلب في قلاية ضد الالتصاق، حتى تشمين رائحته فقط.

اطحنى السمسم في مطحنة التوابل، ثم أضيفي الدقيق والزيت.

ضعي الخليط في الخلاط، مع خلطه جيدا، مع الانتباه للقوام، بحيث ألا يكون غليظا أو خفيفا حسب الرغبة.

طريقة عمل الطحينة بالدقيق مثل الجاهزة

المكونات

-كوب إلا ربع من السمسم الأبيض.

- 1كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

- نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم

طريقة العمل

إضافة مقدار السمسم الأبيض في طاسة ساخنة على النار، ويجب التأكد أولًا من أن الطاسة ساخنة بقدر كافي.

تقليب السمسم بشكل مستمر، حتى يتحمص تمامًا ويصل إلى اللون الذهبي الفاتح.

إضافة الدقيق بالتدريج، وكذلك الملح، لتشويحهم مع السمسم في الطاسة.

نتأكد من تشويح السمسم مع الدقيق بشكل جيد، ثم نضيف الخليط إلى الخلاط أو الكبة وهو ساخن.

نضيف الزيت إلى باقي الخليط في الكبة، وذلك على مراحل مختلفة، لحين تجانس المقادير.

نترك الطحينة حتى تبرد، ثم نخزنها في برطمان أو علبة محكمة الإغلاق، وبذلك يكون تم الانتهاء من طريقة عمل الطحينة بالدقيق.



طريقة عمل الطحينة زي المحلات

إضافة مقدرا حسب الرغبة في الطحينة التي تم تحضيرها مسبقًا، ثم قومي بتقليبها مع الماء الدافئ باستمرار.

ضعي الثوم المهروس وعصير الليمون والخل، بالتدريج على باقي خليط عمل الطحينة.

إضافة الكمون والملح وباقي التوابل مثل الشطة والفلفل الأسود، كما يفضل البعض وضع البابريكا.

نقدم الطحينة مع المشويات سواء الجاهزة أو المجهزة في البيت، ويمكنك تقديمها مع السلطة الخضراء.

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