أفضل طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت.. تعرفي عليها

تبحث العديد من السيدات وأولياء الأمور عن طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بطرق سهلة وخطوات بسيطة،حيث تعد الجبنة الرومي من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأطفال.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي مكونات عمل الجبنة الرومي في البيت:

كيلو لبن

ملح

ربع ملعقة من المنفحة ( وهي مادة مساعدة لصناعة الجبن)

لون أصفر

طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت

حضري إناء مناسب وضعيه على النار

ثم قومي بإضافة الحليب بالكامل حتي الغليان

ثم قومي بإضافة المنفحة واللون الأصفر وقلبي جيدا

ثم قومي بتغطية الأناء وترك الخليط 10 دقائق حتي يحدث فصل بين الحليب وما يسمي الشرش

ترفع مكعبات الجبن

وترش بالملح

ثم قومي بوضعها على النار مرة أخري وتقلب 10 دقائق

ثم توضع في شاش نظيف

ثم إدخالها الثلاجة يوم كامل

ثم تقطع شرائح وتحفظ في الثلاجة

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت



طريقة أخرى لعمل الجبنة الرومي في البيت



المقادير

كيلو لبن طازج كامل الدسم.

وكذلك علبة زبادي بلدي.

وأيضا فلفل أسود حصى

بالإضافة إلى نصف كوب ماء مثلج

ويضاف أيضا ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كما يوضع 2 ملعقة من القشطة

خطوات تحضير الجبنة الرومي في البيت



غلي اللبن بشكل جيد.

يضاف كوب الزبادي مع التقليب المستمر لمدة 7 دقائق.

يضاف الملح مع الفلفل الأسود الحصى حسب الرغبة والماء الثلج مع التقليب بحيث يكون الخليط متجانس.

تضاف البطاطس المهروسة والقشطة مع استمرار التقليب.

يوضع قطعة قماش شفافة أو شاش ويوضع بداخله خليط الجبن الرومي ويترك لمدة ليلة كاملة، بحيث يتم عصرها جيدا.

يوضع الجبن مرة أخرى في قطعة قماش جديدة وتعصر الجبن جيدا، على أن يوضع فوقها شيء ثقيل.



طريقة عمل الجبنة الرومي بطريقة سهلة

المكونات



كيلو لبن طبيعي ليس مبستر

كوب ونصف من النشا

نصف ملعقة كبيرة كركم

ملح حسب الرغبة

كوب زيت نباتي

¼ كوب جبنة رومي قديمة

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى حسب الرغبة.



خطوات عمل الجبنة الرومي في البيت

قومي بخلط النشا مع كوب لبن بواسطة المضرب بحيث لا يحدث تكتل.

يوضع الكركم في الخليط مع الملح وكوب الزيت مع التقليب جيدا.



يوضع الجبن الرومي القديمة في اللبن مع التقليب المستمر.



يضاف الفلفل الأسود الحصى إلى الخليط مع الخلط جيدا.

يوضع الخليط على نار هادئة لحين يصل إلى مرحلة النضج.

يمكن وضع جبنة موزاريلا على الخليط فهي تعطي قوام مط الجبنة الرومي.

بعد ذلك نحضر القالب الذي نضع فيه الجبنة بحيث يتم دهانه بالزيت ثم نضع الجبنة وهي ساخنة.

نوضع كيس نايلون على الجبنة ويوضع فوقها شيء ثقيل بحيث تأخذ نفس شكل الوعاء، ثم توضع في الثلاجة لمدة 48 ساعة.

بعد مرور اليومين ستكون الجبن الرومي جاهزة للتناول

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