طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل.. طبق أصيل بطعم لا يُنسى

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل.. كفتة داود باشا هي من الأطباق الشرقية الأصيلة التي تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الناعم، حيث تحضر الكفتة من لحم مفروم ناعم وخلطة من البهارات والتوابل، وتقدم عادة مع صلصة طماطم لذيذة.

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل

يقدم لكم موقع الموجز، طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل، حيث أن هذه الوصفة هي مجرد اقتراح، يمكنك تعديلها حسب ذوقك الشخصي وإضافة مكونات أخرى مثل الصنوبر أو اللوز.

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مكونات عمل كفتة داود باشا

1 كيلو من لحم البقر المفروم أو لحم الضأن أو لحم الديك الرومي

1 بصلة صغيرة مبشورة أو مقطعة إلى مكعبات رفيعة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة من البهارات السورية

1 ملعقة صغيرة من البهارات السورية ملح حسب الذوق

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الخفيف.

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل

مكونات عمل صلصة كفتة داود باشا

1 بصلة كبيرة

2 فص ثوم مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1 رطل أو علبة طماطم مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة من الصنوبر المقلي

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان

زيت الزيتون الخفيف

ملح حسب الذوق

طريقة تحضير كفتة داود باشا

أولاً، اخلطي مكونات الكفتة مع بعضها البعض ثم شكليها على شكل كرات لحم باستخدام ملعقة الآيس كريم.

في مقلاة، سخني زيت الزيتون واقلي كرات اللحم من جميع الجوانب. بينما تجهز كرات اللحم، قطعي البصلة الكبيرة على شكل جوليان.

عندما تصبح جاهزة، أخرجي كرات اللحم وضعيها جانبًا.

باستخدام نفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت وابدئي في تحضير الصلصة.

أولاً اقلي البصل، ثم أضيفي الثوم والطماطم المقطعة ومعجون الطماطم والملح والفلفل.

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل

اتركيها تغلي، ثم غطيها وخففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

عندما تنضج الصلصة إلى النصف، أضيفي كرات اللحم واتركيها جانبًا لمدة 10 دقائق أخرى حتى تنضج اللحمة وتختلط جميع المكونات معًا.

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أثناء الطهي، اقلي حبات الصنوبر باستخدام مقلاة وقليل من زيت الزيتون. تأكدي من أن الزيت دافئ وليس ساخنًا جدًا.

أضيفي حبات الصنوبر واخلطي باستمرار لأنها تميل إلى الاحتراق بسرعة كبيرة. اقلي حبات الصنوبر لمدة دقيقة تقريبًا، ثم اغرفيها وصفي الزيت الزائد باستخدام منشفة ورقية.

قدمي كرات اللحم مع طبق جانبي من الأرز، ورشي الصنوبر المقلي فوق الكفتة واستمتعي بطعمها اللذيذ.

طريقة عمل كفتة داود باشا في المنزل

أسرار نجاح كفتة داود باشا

جودة اللحم: استخدمي لحمًا مفرومًا طازجًا وعالي الجودة للحصول على أفضل النتائج.

التتبيلة: تأكدي من أن جميع المكونات متجانسة بشكل جيد حتى تتشرب الكفتة جميع النكهات.

القلي: اقلي الكفتة على نار متوسطة حتى لا تحترق من الخارج وتبقى نيئة من الداخل.

الصلصة: احرصي على أن تكون صلصة الطماطم سميكة ولذيذة الطعم.

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