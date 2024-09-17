قبل بداية العام الدراسي الجديد.. طريقة عمل عيش العدس لإفطار صحي.. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يصبح من المهم التحضير لوجبات إفطار صحية تعزز النشاط والتركيز طوال اليوم. عيش العدس هو خيار رائع للإفطار، فهو ليس فقط مغذي بل أيضًا سهل التحضير.

ويعتبرعيش العدس من الأنواع المبتكرة من الخبز يُعد من المكونات الغذائية الصحية التي تجمع بين الفوائد الغذائية للعدس وفوائد الخبز التقليدي. ويُعد العدس أحد المكونات الغنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، ويُعتبر إضافة قيمة لأي وجبة. دمج العدس في الخبز يساهم في تحسين قيمته الغذائية ويضيف نكهة غنية ومميزة.

طريقة تحضير عيش العدس

عيش العدس ليس فقط لذيذًا ولكن أيضًا يوفر طاقة طويلة الأمد ويعزز من النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسي، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة تحضير عيش العدس.

مكونات عيش العدس

1 كوب عدس أحمر

1 1/2 كوب ماء (للطبخ العدس)

2 كوب دقيق قمح (يمكنك استخدام دقيق كامل أو دقيق عادي)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون

1/2 كوب ماء دافئ (لتفعيل الخميرة)

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة (اختياري)

طريقة تحضير عيش العدس فى المنزل

تحضير العدس:

اغسل العدس جيداً تحت الماء البارد.

في قدر متوسط، ضف العدس إلى 1 1/2 كوب من الماء. اغلي الماء ثم خفف الحرارة واطبخ العدس حتى ينضج ويصبح طرياً، لمدة 15-20 دقيقة.

بعد النضج، صفي العدس من الماء واتركه ليبرد.

تحضير العجينة:

في وعاء صغير، قم بتفعيل الخميرة بخلطها مع 1/2 كوب ماء دافئ والسكر. اترك الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى يتكون رغوة على السطح.

في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الملح والكمون والكزبرة (إذا كنت تستخدمهم).

أضف خليط الخميرة إلى الدقيق، ثم أضف الزيت.

أضف العدس المطبوخ والمبرد إلى العجينة، وابدأ بالعجن حتى تتكون عجينة ناعمة. قد تحتاج إلى إضافة قليل من الماء أو الدقيق حسب الحاجة.

تخمير العجينة:

غطِّ العجينة بقطعة قماش نظيفة، واتركها في مكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها، وذلك لمدة ساعة تقريباً.

تشكيل العجين:

بعد أن تتخمر العجينة، قم بتشكيلها إلى أرغفة حسب الحجم الذي تفضله.

ضع الأرغفة على صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الخبز.

الخبز:

سخن الفرن إلى 220 درجة مئوية (425 درجة فهرنهايت).

اخبز الأرغفة في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

التبريد:

بعد إخراج الأرغفة من الفرن، اتركها لتبرد على رف سلكي.

يمكنك تناول عيش العدس كوجبة خفيفة أو كجزء من وجبة رئيسية، ويمكن تقديمه مع مجموعة متنوعة من الأطباق مثل الحساء أو السلطات.

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