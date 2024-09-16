«جهز شنطة المدرسة».. إليك ميعاد بدء العام الدراسي الجديد 2024

شهدت الأيام الأخيرة تزايداً في استفسارات الطلاب و أولياء الأمور حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، والأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تأجيل الدراسة، وقد تواصل المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوضيح الحقيقة، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

وزارة التربية والتعليم تؤكد موعد بداية الدراسة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 ستتم في الموعد المحدد سلفاً، دون أي تأجيل وفقاً لخريطة العام الدراسي المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ستبدأ الدراسة في المدارس الحكومية يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وستستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعاً، على أن ينتهي العام الدراسي يوم الخميس 5 يونيو 2025.

موعد بداية الدراسة في الجامعات

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة في الجامعات والمعاهد ستبدأ يوم السبت 28 سبتمبر 2024، على أن تنتهي في 29 مايو 2025.

تعليمات جديدة لضمان الانضباط المدرسي

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات هامة للمديريات والمدارس بهدف تعزيز الانضباط في البيئة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد. وتشمل هذه التعليمات النقاط التالية:

1. الزي المدرسي الموحد: شددت التعليمات على الالتزام بالزي المدرسي الموحد كوسيلة للحفاظ على الانضباط داخل المدارس. ومع ذلك، لا يجوز إجبار الطلاب على شراء الزي من أماكن محددة.

2. مكافحة الدروس الخصوصية: أكدت الوزارة على ضرورة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية بكافة السبل الممكنة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك المعلمين المتغيبين وغير الملتزمين بالحصص المقررة. كما سيتم محاسبة أي شخص يمارس التدريس بدون تصريح قانوني، وخاصةً أولئك الذين يتواجدون في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة.

3. أمن المدارس: سيتم التنسيق مع مديريات الأمن لوضع خطط تأمين المدارس وتعزيز عمل الدوريات لضمان بيئة آمنة للطلاب والمعلمين خلال فترة الدراسة والامتحانات، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية.

4. سلامة محيط المدارس: سيتم التعاون مع رؤساء الأحياء لضمان سلامة محيط المدارس، بما في ذلك تنظيف المناطق المحيطة من المصارف ومجاري السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة. كما سيتم متابعة نظافة المدارس ومكافحة الباعة الجائلين.

5. إدارة الأزمات والكوارث: سيتم تعزيز التنسيق مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة لتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.

6. معاملة أولياء الأمور: سيتم تخصيص مواعيد لزيارة أولياء الأمور للمدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بوضوح، وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي لضمان متابعة أبنائهم تربويًا.

7. تحصيل الرسوم: يُحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، وسيتم محاسبة المخالفين قانونياً.

8. حظر التدخين: يُحظر التدخين تماماً داخل الحرم المدرسي والمؤسسات التعليمية، مع اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة ومنع المخالفين وفقاً للقانون.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة التعليم وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

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