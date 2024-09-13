طريقة عمل البانيه بطعم مميز في المنزل علي طريقة الشيف نادية السيد.. يعشق الكثير من الأشخاص البانيه، حيث يعتبر من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأفراد وخاصة الأطفال، لذلك يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل البانيه فى المنزل بطعم مميز على طريقة الشيف نادية السيد.

طريقة عمل البانية فى المنزل

على الرغم من سهولة تحضير البانيه، إلى أنه دائما ما تبحث ربه المنزل والعديد من الأجيال الجديدة عن طريقة عمل البانيه فى المنزل بطعم مميز وبطريقة مبتكرة.

طريقة عمل البانية فى المنزل على طريقة الشيف نادية السيد

لعمل البانيه فى المنزل بطريقة الشيف نادية السيد يقدم لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مكونات طريقة عمل البانية في المنزل

لتحضير البانيه، اتبعي الخطوات التالية:

المكونات:

- 4 صدور دجاج (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

- 1 كوب دقيق

- 1 كوب بقسماط (فتات الخبز)

- 2 بيضة

- 1/4 كوب حليب

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الثوم أو الثوم المفروم (اختياري)

- زيت للقلي

طريقة التحضير:

1- تحضير الدجاج: استخدمي مطرقة اللحم لتسوية شرائح الدجاج بحيث تكون رفيعة ومتساوية السماكة.

2- تحضير التتبيلة: في وعاء، اخلطي البيض والحليب مع قليل من الملح والفلفل. يمكنك إضافة البابريكا ومسحوق الثوم إذا كنتِ ترغبين في نكهة إضافية.

3- تحضير الدقيق والبقسماط: في طبقين منفصلين، ضعي الدقيق في أحدهما والبقسماط في الآخر.

4- تغليف الدجاج:

- غمسي كل قطعة دجاج أولاً في الدقيق، تأكدي من تغليفها جيدًا.

- ثم اغمسها في خليط البيض والحليب.

- ثم في النهاية، غلفيها بالبقسماط حتى تغلف بالكامل.

5- القلي:

- سخني كمية كافية من الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- اقلي قطع الدجاج حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من الجهتين، حوالي 4-5 دقائق لكل جهة.

6- قومي بتصفية قطع البانية على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد. قدميها مع شرائح الليمون أو الصلصات المفضلة لديك.

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