أسرع طريقة عمل بيكاتا الدجاج طبق إيطالي شهي وسهل التحضير

هل تبحثين عن طبق رئيسي سريع التحضير ولذيذ الطعم؟ بيكاتا الدجاج هي الخيار الأمثل لكِ! هذا الطبق الإيطالي الكلاسيكي يتميز بطعمه الحامض والمنعش بفضل صلصة الليمون، وقرمشة الدجاج المقلي، سوف نتناول خطوة بخطوة طريقة عمل بيكاتا الدجاج.

المكونات

صدور دجاج منزوعة العظم والجلد، مقطعة إلى شرائح رفيعة

دقيق

بيض مخفوق

خبز بودرة

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي للقلي

زبدة

عصير ليمون حامض

مرق دجاج

أوراق زعتر طازجة (اختياري)

طريقة عمل بيكاتا الدجاج

طريقة التحضير

تجهيز الدجاج

تبلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

جهزي ثلاثة أطباق: طبق للدقيق، طبق للبيض المخفوق، وطبق للخبز البودرة.

تغطية الدجاج

اغمس كل شريحة دجاج في الدقيق، ثم البيض المخفوق، وأخيراً في الخبز البودرة.

القلي

سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة.

اقلي شرائح الدجاج حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً.

إعداد الصلصة

في نفس المقلاة، أضيفي عصير الليمون ومرق الدجاج.

اتركي الصلصة تغلي لمدة دقيقتين حتى تتسبك قليلاً.

التقديم

ضعي شرائح الدجاج في طبق التقديم.

صبي صلصة الليمون فوق الدجاج.

زيني الطبق بأوراق الزعتر الطازجة.

طريقة عمل بيكاتا الدجاج

فوائد بيكاتا الدجاج

الدجاج هو مصدر رئيسي للبروتين، وهو عنصر أساسي لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم، ويساهم في الشعور بالشبع.

إذا تم تحضيرها بالطريقة الصحيحة، فإن بيكاتا الدجاج تكون قليلة الدهون، خاصة إذا استخدمتِ صدور الدجاج منزوعة الجلد.

تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين ب المركب الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، بالإضافة إلى بعض المعادن مثل الحديد والزنك.

بيكاتا الدجاج طبق خفيف وسهل الهضم، مما يجعلها مناسبة لجميع أفراد العائلة.

يمكنكِ تخصيص وصفة بيكاتا الدجاج لتناسب ذوقكِ، بإضافة الخضروات أو التوابل المختلفة.

نصائح مهمه لنجاح الوصفه معك

قدمي البيكاتا الدجاج مع الخضروات المشوية أو الأرز الأبيض.

أضيفي بعض التوابل الإيطالية مثل ياض انت شراني ليه تشراني ليه الأوريجانو والريحان لتكثيف النكهة.

رشّي بعض جبنة البارميزان المبشورة على الدجاج قبل التقديم.

نوعية الدجاج استخدمي صدور دجاج طازجة للحصول على أفضل النتائج.

بيكاتا الدجاج طبق سهل التحضير ومناسب للمبتدئين، كما أنه غني بالبروتين وخفيف على المعدة. جربيه الآن واستمتعي بطعمه اللذيذ!

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