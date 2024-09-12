أسرع طريقة عمل السمك الفيليه.. وصفات سريعة

تبحث العديد من السيدات وربات المنزل، عن طريقة عمل السمك الفيليه، حيث تعد وجبة السمك الفيليه من الوجبات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، وهي وجبة متكاملة وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.

وتحافظ الأسماك على صحة القلب وخف ضغط الدم، والأوعية الدموية، كما تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وذلك لأنها تحتوي على قدر كبير من الأحماض الدهنية الأساسية.

طريقة عمل السمك الفيليه

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل السمك الفيليه:

المكونات:

2 شريحة سمك فيليه أو على حسب عدد الأفراد.

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

فص ثوم مفروم.

طريقة عمل السمك الفيليه

طريقة الطهي

أحضر وعاء كبير وأضف الثوم وزيت الزيتون والملح والريحان والفلفل وعصير الليمون والبقدونس.

امزج المكونات معًا جيدًا، ثم رتب شرائح السمك في الطبق، واسكب التتبيلة فوق السمك.



غلفيها وضعها في الثلاجة لمدة ساعة مع التقليب بين الحين والآخر ،ويعد ذلك قومي بتسخين شواية الفرن على درجة حرارة مرتفعة، وضع الرف الشبكي أسفل الشواية.

ضعي شرائح السمك على الرف الشبكي، واشوها لمدّة 5 دقائق من كل جانب لتنضج تمامًا.

أخرجها من الفرن، وضعها في أطباق للتقديم.

طريقة عمل السمك الفيلية المقرمش

المكونات:



1 كيلو من السمك الفيليه

2 كوب وجبة الذرة

2 كوب دقيق

2 البيض للضرب

2 ملعقة من المسطردة

1/2 كوب الصلصة الحارة

2 ملاعق كبيرة من التوابل

1 ملعقة كبيرة الفلفل الأسود

1 ملعقة كبيرة مسحوق الثوم

1 ملعقة كبيرة مسحوق البصل

1 ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو

عصير الليمون للتقديم

زيت الطهى



طريقة العمل بالخطوات

-غسل السمك الفيليه جيداً واتركه حتى يجف.

-احضرى شريحة السمك وقطعيها نصفين للحصول على شرائط طويلة.

-ضع السمك فى وعاء كبير مع البصل وبعض التوابل.

-سخنى الزيت على نار متوسطة إلى 350 درجة.

-ضع السمك فى مقلاة الزيت ويقلى 4-5 دقائق على كل جانب.

-كررى عملية التقليب حتى يتم طهى جميع الأسماك.

-اخرجيه من الزيت على منديل ورقى ورشى بعض التوابل فوقه حسب الرغبة

-يقدم مع عصير الليمون والصلصة الحارة .

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