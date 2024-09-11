طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات.. وصفة منزلية ناجحة

طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات.. الكريب، هذا الطبق الرقيق والهش، يمكن أن يتزين بألوان وأشكال من الحشوات المتنوعة. وسواء كنت تفضل الكريب الحلو مع الشوكولاتة والموز، أو الكريب المالح مع الدجاج والجبنة، فإن هذا الطبق اللذيذ يرضي جميع الأذواق.

طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات

يقدم لكم موقع الموجز، طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات، بدلًا من شراء الكريب من الخارج، يمكنك تحضيره في المنزل بتكلفة أقل بكثير.

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طريقة عجينة الكريب الأساسية

تتكون العجينة من خمسة مكونات بسيطة: البيض والحليب والدقيق متعدد الأغراض والزبدة المذابة والملح.

يمكنك خفق المكونات معًا يدويًا، ولكن للحصول على عجينة ناعمة، يوصى باستخدام الخلاط.

قوام العجين هو المفتاح: يجب أن يكون أرق قليلاً من الكريمة الثقيلة، بدون كتل.

أضفي السكر والفانيليا للحصول على كريب حلو؛ الأعشاب المفرومة أو جبن البارميزان المبشور توجهك إلى اتجاه لذيذ.

وصفة الكريب الكلاسيكية

جربي هذه الوصفة الفرنسية الكلاسيكية في المنزل وكني مبدعه بالإضافة إلى ذلك، مع سبع طرق لاستخدام هذه الوصفة2. 30 دقيقة من وقت الراحة

إن ترك الخليط ليرتاح يسمح للدقيق بامتصاص السائل بالكامل ويمنح الجلوتين فرصة للاسترخاء.

ورغم أن تخطي هذه الخطوة ليس نهاية العالم، إلا أنها السر وراء أرق الكريب التي تذوب في فمك.

طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات

ويقدم لكي موقع الموجز، بعض النصائح التي يمكنكك من خلالها عمل كريب في البيت زي المحلات.

اتركي الخليط ليرتاح في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة، أو قمي بتبريده لمدة تصل إلى يومين، (إذا قمتي بخلطه في الليلة السابقة، فلا داعي للقلق بشأن إحضار الخليط إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه).

بمجرد ترك الخليط ليرتاح، حركه قبل الطهي وإذا بدا سميكًا جدًا (يحدث هذا أحيانًا عندما يصبح الدقيق رطبًا تمامًا)، اخفقيه برفق مع الحليب، ملعقة كبيرة في كل مرة، حتى يصبح رقيقًا إلى القوام المناسب.

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مقلاة الكريب

إن مقلاة الكريب المتبلة جيدًا هي المثالية لطهي الكريب لأن الجوانب القصيرة تجعله سهل التقليب، بينما يضمن القاع الثقيل حرارة ثابتة وطهيًا متساويًا.

ولكن إذا لم يكن لديكي مقلاة كريب، فإن مقلاة متوسطة الحجم غير لاصقة أو مقلاة من الحديد الزهر المتبلة جيدًا ستفي بالغرض.

ويعتمد حجم المقلاة على حجم الكريب الذي تريده، ولكن من سبع إلى ثماني بوصات هو الحجم القياسي.

حرارة متوسطة ومتساوية

اضبطي الحرارة على متوسطة واتركي المقلاة تسخن (ولكن ليس أكثر من اللازم).

قد تحتاجين إلى ضبط الحرارة على متوسطة إلى منخفضة أثناء استمرار الطهي.

إذا كانت الحرارة مرتفعة للغاية، فلن ينتشر الخليط إلى حواف المقلاة قبل أن يتماسك، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور ثقوب أو سمك غير متساوٍ.

الدهون

الزبدة هي الحل الأمثل، فهي تمنع الكريب من الالتصاق وتضف عليه نكهة رائعة.

استخدمي فرشاة المعجنات أو منشفة ورقية لتغطية المقلاة بطبقة خفيفة من الزبدة المذابة.

فالكثير من الزبدة قد يؤدي إلى كريب دهني مقرمش ولون بني غامق وغير مرن كما تريدين.

قياس الخليط

للحصول على فطائر الكريب الرقيقة والدانتيلية التي تحلمي بها، أضف 2 إلى 3 ملاعق كبيرة فقط من الخليط إلى منتصف صينية قياسية مقاس 7 إلى 8 بوصات.

قد يكون من المفيد صب الخليط من إبريق مزود بفتحه، أو استخدم مغرفة صغيرة أو كوب قياس للمساعدة في الحصول على الحصة الصحيحة في كل مرة.

طريقة عمل كريب في البيت زي المحلات

التقنية الصحيحة

ارفع المقلاة عن النار وحرك معصمك بحيث يسكب الخليط على أحد الجانبين، ثم حركه حتى يغطي قاع المقلاة بالكامل بالتساوي.

استخدم ملعقة مطاطية

عندما تبدو الكريب جافة من الأعلى وتخرج من المقلاة (عادة ما يستغرق هذا من دقيقة إلى دقيقتين)، تكون جاهزة للقلب.

قمي بفك الحواف باستخدام ملعقة مطاطية، حيث يمكنك استخدام الملعقة لقلبها، لكن أصابعك هي أفضل أداة لديك: ارفعي حافة، وقشر الكريب، ثم اقلبيها برفق (فقط لا تلمس المقلاة).

ينضج الجانب الثاني في نصف الوقت تقريبًا مثل الأول، ستعلمي أنه نضج عندما يصبح القاع ذهبيًا فاتحًا.

مثل الفطائر ، لا تكون أول فطيرة مثالية أبدًا. لذا لا تقلق بشأن الأمر. اعتبر الفطيرة رقم 1 بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كان لديك ما يكفي من العجين في المقلاة، وما إذا كانت حرارة المقلاة مناسبة وما إذا كانت تقنيتك بحاجة إلى تعديل.

منشفة نظيفة

رصي الكريب على طبق أو صينية خبز وقومي بتغطيته بمنشفة مطبخ نظيفة حتى تنضج الكمية بالكامل.

ستظل الكريب دافئة؛ ولا تحتاج الكريب إلى أن تكون ساخنة للغاية عند حشوها.

حشوات الكريب والإضافات

يمكن أن تكون بسيطة مثل المربى المفضل لديك مع السكر البودرة في الأعلى، أو أنيقة مثل الطبق الرئيسي الغني بالمأكولات البحرية .

كيفية تخزين بقايا الكريب

ضعي قطعًا من ورق الزبده بين قطع الكريب، ثم غطها بإحكام بغلاف بلاستيكي وضعها في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين أو في الفريزر لمدة تصل إلى شهر.

أعيدي تسخين قطع الكريب المجمدة المبردة أو المذابة في الميكروويف لمدة 30 ثانية تقريبًا أو في فرن بدرجة حرارة 325 درجة فهرنهايت لمدة خمس دقائق.

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