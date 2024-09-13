طريقة عمل الليمون المخلل المسلوق.. أعرفيها بالخطوات زي الجاهز

تبحث العديد من ربات المنازل، عن طريقة عمل الليمون المخلل المسلوق في البيت بخطوات بسيطة وطريقة سريعة وسهلة، حيث يعد الليمون المخلل من أكثر أنواع المخلل المنتشرة لدى العديد من المصريين.

طريقة عمل الليمون المخلل المسلوق

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي طريقة عمل الليمون المخلل المسلوق:

مكونات مخلل الليمون

-ماء بارد

-ثوم مقشر

-ملح خشن

-حبة البركة

-ليمون مغسول

طريقة تحضير الليمون المخلل

-يتم خلط الملح وحبة البركة سويًا في برطمان، ثم نقوم بغسل الليمون جيدًا بالماء و نقطع حبات الليمون ولكن اتركيها متلاصقة

-قومي بحشو حبات الليمون بالملح ونضع طبقة من الليمون المحشي وطبقة ثوم الليمون حتى يمتلئ البرطمان.

-يتم وضع آخر طبقة من البرطمان شرائح من الليمون.

- يصب الماء البارد فوق الليمون ويُقفل البرطمانات بشكل جيد.

- بعد تخليل الليمون تترك البرطمانات في الشمس لمدة ثلاثة الى أربعة أسابيع.

طريقة عمل الليمون المخلل

طريقة أخرى لعمل الليمون المخلل

المكونات:

-كيلو ليمون أصفر

-جزر مبشور

-فلفل حار

-3 فصوص ثوم مفروم

-كوب عصير ليمون

-2 لتر ماء

-نصف كوب ملح خشن

طريقة تحضير الليمون المخلل

حضري مقدار من الماء الساخن، ثم قومي بوضع الليمون لمدة عشر دقائق ثم قومي بتصفيته من الماء الساخن

ثم ضعيه في ماء مثلج لمدة عشر دقائق، ثم قومي أيضا بتصفيته وتركه يبرد تماما.

حضري محلول لوضع الليمون وهو:

ضيفي 2 لتر من الماء

ثم ضيفي نصف كوب ملح خشن وعصير الليمون وقلبي جيدا

ثم حضري برطمان زجاجي وضعي فيه الليمون والفلفل الحار والجزر المبشور

ثم قومي بإضافة المحلول الملحي، واغلقي البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف ويكون جاهز للأكل بعد ثلاث أيام.

طريقة عمل الخيار المخلل مثل المحلات

المكونات

-كيلو من الخيار صغير الحجم.

-لتر ماء.

-4ملاعق كبيرة من الملح.

-ملعقة كبيرة سكر.

طريقه تحضير الخيار المخلل



يجب غسل الخيار بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع الخيار في برطمان زجاجي بشكل رأسي مرتب.

ثم قومي بعمل المحلول الملحي .

وخلط الماء مع الملح والسكر ويقلب جيداً.

ثم نضيف المحلول إلى الخيار.

ثم نقوم بإغلاق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف بعيداً عن الحرارة.

يصبح جاهز للتناول بعد اسبوع.



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