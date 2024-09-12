بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف 2024.. طريقة عمل الملبن بأقل التكاليف.. تصدر طريقة تحضير الملبن بأقل التكاليف محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2024، حيث يرتبط هذا اليوم بحلوي المولد النبوي الشريف، ويبحث عدد كبير من الأمهات عن طريقة عمل الملبن فى البيت بأقل التكاليف، سواء كان ملبن سادة او محشو.

طريقة عمل الملبن فى البيت

يقدم لكم موقع الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل الملبن السادة والمحشو بأقل التكاليف.

طريقة عمل الملبن السادة

المكونات:

- 2 كوب من السكر.

- 2 كوب ماء.

- 1/2 كوب نشا.

- 1/2 كوب ماء إضافي (لإذابة النشا).

- ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد (حسب الرغبة).

- 1/4 كوب جوز هند مبشور (اختياري للتزيين).

- مكسرات حسب الرغبة (فستق، لوز، بندق) - اختياري.

طريقة تحضير الملبن السادة.



1. في وعاء، اخلط النشا مع نصف كوب الماء حتى يذوب تمامًا.

2. في قدر على النار، ضع 2 كوب الماء مع السكر واتركهم حتى الغليان.

3. بعد أن يغلي الماء والسكر، أضف خليط النشا بالتدريج مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط سميكًا.

4. استمر في التقليب على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى يتحول الخليط إلى قوام مطاطي ولونه يصبح شفافًا.

5. أضف ماء الزهر أو ماء الورد واخلط جيدًا.

6. اسكب الملبن في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة، واتركه ليبرد تمامًا.

7. بعد أن يبرد، قطع الملبن إلى مكعبات وغطّها بجوز الهند المبشور (إذا رغبت).

طريقة عمل الملبن المحشو

يرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية طريقة تحضير الملبن المحشو بالمكسرات بطريقة سهلة واقتصادية.

المكونات:

- 2 كوب سكر.

- 2 كوب ماء.

- 1/2 كوب نشا.

- 1/2 كوب ماء إضافي (لإذابة النشا).

- ملعقة صغيرة ماء ورد أو ماء زهر.

- 1/2 كوب مكسرات (فستق، لوز، بندق، جوز) حسب الرغبة.

- جوز هند مبشور (اختياري للتزيين).

طريقة تحضير الملبن المحشو بالمكسرات

- في وعاء، قم بإذابة النشا في نصف كوب الماء الإضافي.

- في قدر على النار، ضع 2 كوب من الماء مع السكر واترك الخليط حتى يغلي مع التحريك المستمر.

- بعد غليان الماء والسكر، أضف خليط النشا تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط سميكًا ويميل إلى القوام المطاطي.

- استمر في التقليب على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح الخليط لزجًا وشفافًا.

- أضف ماء الورد أو ماء الزهر في آخر 5 دقائق من الطهي.

- بعد أن يصبح الخليط جاهزا، اسكبي نصفه في صينية مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق زبدة.

- وزع المكسرات المحمصة بالتساوي فوق الطبقة الأولى من الملبن.

- اسكبي باقي خليط الملبن فوق المكسرات بحيث تغطيها بالكامل.

- اترك الملبن يبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة.

- بعد أن يبرد، قم بتقطيعه إلى مربعات أو حسب الرغبة.

- يمكنك تغطية الملبن بجوز الهند المبشور لإضافة نكهة مميزة وشكل جمالي.

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