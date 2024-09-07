رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024.. «أرسلها لاصحابك»

مع اقتراب ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحتفل المسلمون في كل أنحاء العالم بالمولد النبوي الشريف 2024، والذي يُصادف يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024 ميلاديًا، ويوافق 12 ربيع الأول 1446 هجريًا، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية برقيات التهنئة المناسبة.

وقد أثار هذا الحدث اهتمام الكثيرين الذين يبحثون عن برقيات تهنئة ورسائل ملائمة لمشاركة هذه المناسبة المباركة مع الأهل والأصدقاء.

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2024

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد النبي الكريم."

"في ذكرى مولد النبي، أسأل الله أن يجمعنا به في جناته."

"بمناسبة مولد خير الأنام، أهديكم أطيب التحيات وأصدق الأمنيات، سائلًا المولى عز وجل أن يجعل هذا اليوم فاتحة خير عليكم وعلى أهلكم."

"في يوم ميلاد المصطفى، تتجدد في قلبي المحبة والإيمان، فأنتم أغلى من في حياتي، وأسأل الله أن يجمعنا في جناته."

"مع حلول المولد النبوي الشريف، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأمنيات، سائلًا الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه."

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2024

"ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء."

"يا من أشرقت الدنيا بنوره، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليك وسلم."

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف."

"أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بالصحة والسعادة، وأن يملأ حياتكم بالنور والبركات. دمتم في حفظ الله ورعايته."



بطاقات تهنئة بذكرى المولد النبوي 2024

"كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتمنى لكم ولعائلاتكم دوام الصحة والسعادة، وأن يجعل أيامكم مليئة بالخير والبركة."

"ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدًا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيِّدًا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدًا، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نتمنى لكم كل خير بمناسبة مولد خير الورى."

"الليلة مولد الرسول.. مولد الرحمة والنور.. هنأكم الله بصحبته يوم النشور.. ورزقكم من يده الشريفة الماء القرور."

"في يوم مولد النبوي الشريف يبتهج الصدر وتحيا القلوب وتزيل الهموم.. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم."

إجازات شهر سبتمبر 2024

يأتي شهر سبتمبر 2024 حاملاً معه 9 أيام من العطلات الرسمية، بما في ذلك إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 6 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

السبت 7 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

الجمعة 13 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

السبت 14 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

الإثنين 16 سبتمبر 2024 - إجازة المولد النبوي الشريف

الجمعة 20 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

السبت 21 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

الجمعة 27 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

السبت 28 سبتمبر 2024 - عطلة أسبوعية

اقرأ أيضا:

بشرى للموظفين.. موعد المولد النبوي الشريف وعدد أيام الإجازة



كل ما تريد معرفته عن اسعار عروسة المولد 2024

