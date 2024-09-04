بشرى للموظفين.. موعد المولد النبوي الشريف وعدد أيام الإجازة

موعد المولد النبوي الشريف وعدد أيام الأجازة من أكثر الأمور التي أصبح الكثيرون يتساءلون عنها في الفترة الحالية، وبخاصة أن المولد النبوي هو ذكرى طيبة يحرص المسلمون على الاحتفال بها كل عام.

ويرتبط المولد النبوي في مصر ببعض العادات الدينية مثل الحرص على الذكر أو الاجتماعية مثل شراء حلوى المولد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن موعد المولد النبوي الشريف وعدد أيام الأجازة.

موعد المولد النبوي الشريف

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي الشريف في يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، من خلال سرد سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإدخال الفرحة على قلوب الكبار والصغار بشراء حلوى المولد.

وفيما يخص موعد المولد النبوي الشريف بالتاريخ الميلادي، فقد كشف القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه تم تحديد موعد المولد النبوي الشريف بالحسابات للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وبناء على ذلك فإن المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع الاول سيكون يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر.

عدد أيام الأجازة في المولد النبوي الشريف

وينتظر الكثير من الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، الحصول على إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي بشرى سارة، ينتظر الموظفون الحصول على ثلاثة أيام متتالية كإجازة رسمية مدفوعة الأجر في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الإثنين 16 سبتمبر إلى يوم الخميس 19 سبتمبر؛ يلي ذلك يومي الجمعة والسبت، اللذان يعتبران عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل لموظفي القطاع الحكومي وغالبية موظفي القطاع الخاص.

جدول اجازات شهر سبتمبر 2024

ويضم شهر سبتمبر 2024 مجموعة من الاجازات الرسمية على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 7 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 14 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 28 سبتمبر: عطلة أسبوعية

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