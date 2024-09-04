مركز الأزهر يطلق 10 فاعليات لإحياء ذكرى المولد النبوي

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، استعداداته للاحتفال بذكرى المولد النبوي خلال شهر ربيع الأول، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات الدعوية والتوعوية التي تسلط الضوء على سيرته ﷺ وفضائله.

ويستعرض الموجز أبرز هذه الأنشطة على النحو الآتي:

حملة إلكترونية

إطلاق حملة إلكترونية على صفحات المركز الرسمية بعنوان «#وسراجًا_منيرًا»، تهدف إلى تذكير المسلمين بسيرة النبي ﷺ وفضائله وعلو مكانته بمناسبة المولد النبوي .

الفيديوهات القصيرة

إنتاج مجموعة من الفيديوهات القصيرة التي تسلط الضوء على أخلاق النبي ﷺ وتعاليمه السمحة.

بث حي

إطلاق بث حي للاحتفال بذكرى المولد النبوي وميلاد الرسول ﷺ من داخل المركز، لإحياء هذه المناسبة العظيمة.

كتيب تعريفي

نشر كتيب تعريفي يحمل عنوان «ولد الهدى»، يتناول صفات النبي ﷺ وشمائله ويدعو المسلمين للاقتداء به.

مشاركات إعلامية

مشاركات إعلامية متميزة لأعضاء المركز عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، وكذلك عبر التعاون مع المواقع الصحفية الإلكترونية باللغات العربية والأجنبية.

مقالات صحفية

كتابة مقالات صحفية تتناول صفات النبي ﷺ من جوانبها الخُلقية والخِلقية.

موضوعات تعريفية

تناول موضوعات تعريفية بسيدنا النبي ﷺ عبر البث المباشر والمواقع الإلكترونية باللغات العربية والأجنبية.

الإجابة على الفتاوى

الإجابة على الفتاوى الواردة للمركز حول موضوعات مثل مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي وكيفية الاحتفال به، مع الرد على الفتاوى المتشددة.

واستقبال استفسارات الجمهورعبر الهاتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

فتاوى النساء

تفاعل قسم فتاوى النساء بشكل خاص في الحملات الإعلامية والمقالات الصحفية.

تعزيز الوعي الديني

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الوعي الديني الصحيح والاحتفاء بسيرة النبي ﷺ ونشر تعاليمه السمحة، وتركز على استلهام الدروس والعبر من حياة النبي الكريم، وتعزيز روح المحبة والسلام والتسامح التي جاء بها الإسلام.

ويساهم إحياء ذكرى المولد النبوي في تعزيز الوعي الديني والروحاني بين الناس وتعزيز القيم الإسلامية التي يجب على المسلمين الالتزام بها وبناء جسور التواصل والتعاون بين أفراد المجتمع وتعزيز روح المحبة والأخوة بينهم.

اقرأ أيضا:

الأزهر يحيي ذكرى رحيل الشيخ صديق المنشاوي وهذه قصة محاولة قتله بالسم

عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2024







