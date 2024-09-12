أسهل طريقة عمل البابا غنوج.. يحضر في 5 دقائق

يعد البابا غنوج إحدى الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة عمل البابا غنوج بطريقة سهلة وخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.

أفضل طريقة عمل البابا غنوج

والباذنجان من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى احتوائه نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، ومجموعة من الفيتامينات والمعادن، حيث يساعد الباذنجان على الشعور بالشبع لفترة أطول، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يقلل الباذنجان من الشهية، حيث تحد أو تمنع الألياف التي يحتويها من إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن شعور الجوع.



طريقة عمل البابا غنوج

وينشر الموجز على النحو التالي طريقة عمل البابا غنوج:

المكونات:

-2 حبة باذنجان

- كوب زبادي

-ملعقة كبيرة ثوم (مهروس).

-ملعقة كبيرة زيت الزيتون

-نصف حبة عصير الليمون

- ملح نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود.

طريقة تحضير البابا غنوج

اشوي الباذنجان في مقلاة واسعة على نار خفيفة.

قشري الباذنجان واستخرجي لبه واهرسيه في وعاء.

أضيفي الزبادي، والثوم، والزيت، وعصير الليمون، والملح، والفلفل.

اخلطي المكونات جيداً واهرسيها معاً باستخدام شوكة.

ضعي البابا غنوج في طبق التقديم وقدميه.

طريقة تحضير البابا غنوج

طريقة أخرى لتحضير البابا غنوج

المكونات:

- 1 باذنجانة كبيرة حوالي نصف كيلو

- ربع كوب طحينة سمسم

-4 ملعقة كبيرة زبادي

-3 فصوص ثوم مهروس



- عصير ليمون

-2 ملعقة كبيرة زيت



-رشة فلفل أسود

-رشة كسبرة مطحونة

-ورشه كمون

-ملح حسب الحاجة

-بقدونس للتزين

طريقة التحضير:

-قومي بشوي الباذنجان، حتى ينضج جيداً ويصبح طريّ جداً . فوق البوتجاز او في الفرن

- عندما تنتهي من شويّ الباذنجان، اتركيه ليبرد و احفظيه في الثلاجة



- عندما يبرد الباذنجان المشوي أخرجي من الثلاجة فرغي الماء الزائد بالمصفاة سيزال القشر بسهولة معاكي

وفي وعاء ضعي كل المكونات الطحينية و الزبادي و الثوم وعصير الليمون

ورشه كمون ورشه فلفل اسود وممكن رشه كسبره مطحونة و رشه شطه او تقطعي قرن شطه حسب الطلب مع الباذنجان.



اهرسي الباذنجان بالهراسة جيدا. وأضيفيه لمزيج الطحينة وباقي المكونات وقلبي جيدا حتي يمتزج الخليط ونظبط الملح حسب الرغبة.



ضعي الخليط في سرفيز التقديم ورشي عليه رشه زيت ويزين برشه من البقدونس.



يقدم هذا النوع من السلطة ان يقدم بارد فعليكِ وضعه في الثلاجة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم.

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