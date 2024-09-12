في ذكرى المولد النبوي الشريف 2024.. طريقة عمل السمسمية في المنزل خطوة بخطوة زي المحلات

بالتزامن مع المولد النبوي الشريف طريقة عمل السمسية في المنزل.. السمسمية هي واحدة من أبرز حلويات المولد النبوي، تتميز بمذاقها اللذيذ وقرمشتها الشهية. يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة.

طريقة عمل السمسية في المنزل

يقدم لكم موقع الموجز، طريقة عمل السمسية في المنزل، ومجموعة متنوعة من وصفات السمسية، مع شرح مفصل لكل خطوة، لتتمكني من تحضيرها بنفسكِ في المنزل والاستمتاع بطعمها الأصيل.

طريقة عمل السمسية في المنزل

الوصفة الأساسية لعمل السمسية

المكونات:

كوبان ونصف سمسم محمص

كوب سكر

نصف كوب ماء

ملعقة عصير ليمون كبيرة

طريقة التحضير

ضعي السكر والماء وعصير الليمون في قدر على النار، وقلبي حتى يذوب السكر تمامًا.

أضيفي السمسم المحمص إلى الخليط السابق وقلبي جيدًا حتى يتجانس.

افردي المزيج في صينية مدهونة بالزيت، واتركيه ليبرد تمامًا.

قطعي السمسمية إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

وصفات متنوعة لعمل السمسية

السمسمية بالعسل: استبدلي السكر بالعسل في الوصفة الأساسية للحصول على طعم أكثر كثافة.

السمسمية بالشوكولاتة: أضيفي ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودرة إلى الخليط الأساسي للحصول على نكهة شوكولاتية مميزة.

السمسمية بالفستق: أضيفي نصف كوب من الفستق الحلبي المفروم إلى الخليط الأساسي لتضيفِ قيمة غذائية ونكهة مختلفة.

السمسمية بالجوز: أضيفي نصف كوب من الجوز المفروم إلى الخليط الأساسي للحصول على قرمشة إضافية.

طريقة عمل السمسية في المنزل

نصائح لتحضير السمسية المثالية

اختاري سمسمًا عالي الجودة: للحصول على أفضل النتائج، استخدمي سمسمًا محمصًا طازجًا.

تحميص السمسم: إذا كنتِ تستخدمين سمسمًا نيئًا، احمصيه في الفرن حتى يصبح لونه ذهبيًا ورائحته عطرة.

التقليب المستمر: قومي بتقليب الخليط باستمرار أثناء الطهي حتى لا يحترق السكر.

التبريد التام: اتركي السمسمية تبرد تمامًا قبل تقطيعها، حتى تتمكني من الحصول على قطع متماسكة.

نصائح لتناول حلاوة المولد

تناول قطعة واحدة صغيرة من حلوى المولد بحجم أصابع اليد.

شرب كميات كافية من الماء بعد تناول قطعة من حلوى المولد.

ممارسة المشي لمدة نصف ساعة حتى لا يتأثر مريض السكر.

تناول ثمرة خضار طازجة ثلاث مرات يوميًا يساعد على عدم الإفراط فى تناول حلويات المولد النبوى الشريف.

طريقة عمل السمسية في المنزل

السعرات الحرارية الموجودة بحلاوة المولد

السمسمية، تحتوي السمسمية على حوالي 619 سعرة حرارية لكل 100 جرام، ومع ذلك فإن السمسم غني بالدهون الصحية.

الفولية (السودانية)، مع أنها مصدر جيد للطاقة لاحتوائه على الفول السوداني، لكن يحتوي كل 100 جرام من الفولية على حوالي 444 سعرة حرارية.

الملبن، أشهر أنواع حلوى المولد وأكثرهم استهلاكًا، ويحتوي كل 100 جرام منه على حوالي 350 سعرة حرارية، حيث إنه مصنوع من السكر والنشا.

الجوزية، وهي مصنوعة من المكسرات مثل الجوز واللوز والسكر، وتحتوي على حوالي 650 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

الحمصية، تحتوي على نسبة عالية للسكر ولهذا يبلغ عدد سعراتها الحرارية 387 لكل 100 جرام، لكنها مصدر غني بالبروتين لأنها مصنوعة الحمص.

اللديدة، مكونة من جوز الهند والسكر، تحتوي على حوالي 526 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

النوجا، مصنوعة بنسبة كبيرة من السكر، وتحتوي على 389 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

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