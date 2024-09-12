نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري.. يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة دينية واجتماعية هامة، ولكن يواجه مرضى السكري تحديات خاصة في هذه الفترة بسبب الرغبة في تناول الحلويات المرتبطة بهذه المناسبة، والمتمثلة في الملبن بأنواعه والسمسمية، بالإضافة إلى الفولية والحماية وغيرهما من الحلويات الشهية.

نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري

يقدم لكم موقع الموجز، تقديم نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري، حيث أن هذه النصائح الهامة لمرضى السكري، لمساعدتهم على الاستمتاع بالمولد النبوي مع الحفاظ على صحتهم واستقرار مستوى السكر في الدم.

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السعرات الحرارية في حلويات المولد النبوي

تتنوع السعرات الحرارية في كل 100 جرام من حلويات المولد النبوي الشريف على النحو التالي:

- فولية: 800 سعرة حرارية.

- نوجا سادة: 420 سعرة حرارية.

- نوجا بالمكسرات: 500 سعرة حرارية.

- حمص: 400 سعرة حرارية.

- سمسم: 650 سعرة حرارية.

- فستق: 630 سعرة حرارية.

- لوز: 650 سعرة حرارية.

- بندوق: 700 سعرة حرارية.

- جوز سادة مع جوز الهند: 640 سعرة حرارية.

- جوز مع المكسرات: 720 سعرة حرارية.

- ملبن سادة: 820 سعرة حرارية.

- ملبن بالمكسرات: 1080 سعرة حرارية.

- لاديدا: 500 سعرة حرارية.

- بقلاوة: 320 سعرة حرارية.

نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري

الأشخاص الذين لا يصح لهم تناول حلويات المولد النبوي

1. مرضى السكر

تحتوي حلويات المولد النبوي على سعرات حرارية عالية، خاصة اللديدة التي تحتوي على 450 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الغيبوبة.

2. مرضى تصلب الشرايين

لا ينصح مرضى القلب بتناول هذه الحلويات، فهي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تتراكم في الجسم، مما يرفع مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، مما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين.

3. مرضى السمنة

الإفراط في تناول حلويات المولد النبوي قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية يصعب حرقها، فمثلاً الفول يحتوي على 350 سعرة حرارية لكل 100 جرام، والسمسم يحتوي على 400 سعرة حرارية لكل 100 جرام، أما الملبن فيحتوي على 390 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وينصح مرضى السمنة الراغبين في تناولها بتقليل الكمية إلى 20 جرام فقط، أي ما يعادل 80 سعرة حرارية، مع تجنب تناول أي نشويات أو كربوهيدرات في الوجبة التالية.

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4.مرضى ارتفاع ضغط الدم

يعاني العديد من مرضى السمنة من ارتفاع ضغط الدم نتيجة تضيق الشرايين، وقد يؤدي تناول الحلويات إلى تفاقم هذه المشكلة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الطاقة.

5. مرضى الكلى

عدم تناول الحلويات التي تحتوي على مواد حافظة مثل المولد والملبن الملون، حيث تحتوي هذه المواد على نسب عالية من المعادن الثقيلة التي يصعب التخلص منها عن طريق البول، ما يؤدي إلى تراكمها في الجسم ويسبب الفشل الكلوي.

نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري

هناك بعض الحلويات التي يمكن للأشخاص الأصحاء تناولها، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة، ومن أبرزها:

السمسمية.

الفولية.

الحلويات التي تحتوي على المكسرات مثل البندق والجوز واللوز والفستق.

تلك التي تحتوي على الزبيب، ويجب عدم الإفراط في تناول هذه الحلويات، حيث يجب ألا تزيد الكمية عن 50 جرامًا، أي ما يعادل 200 سعر حراري للأشخاص العاديين.

نصائح لمرضى السكري عند تناول حلوى المولد

الاستشارة الطبية: قبل البدء في تناول أي نوع من الحلوى، يجب استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة والأنواع المسموح بها.

الاعتدال في التناول: يجب تجنب الإفراط في تناول الحلوى، والاكتفاء بكمية صغيرة ومرة واحدة في اليوم.

اختيار الحلوى الصحية: يفضل اختيار الحلوى المصنوعة من مكونات طبيعية، وتحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف.

مراقبة نسبة السكر في الدم: يجب قياس نسبة السكر في الدم بانتظام، خاصة بعد تناول الحلوى، للتأكد من عدم حدوث ارتفاع حاد.

ممارسة الرياضة: تساعد ممارسة الرياضة على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وتحسين حساسية الأنسولين.

نصائح عند تناول حلوى المولد النبوي الشريف لمرضى السكري

تناول الأدوية بانتظام: يجب على مرضى السكري تناول أدويتهم بانتظام وفقًا لوصفة الطبيب.

الاهتمام بالتغذية الصحية: يجب الاهتمام بتناول وجبات غذائية متوازنة تحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، لتقليل التأثير السلبي للحلوى على مستوى السكر في الدم.

شرب الماء بكميات كافية: يساعد شرب الماء على تنظيم مستوى السكر في الدم وطرد السموم من الجسم.

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