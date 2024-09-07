لكل 100 جرام..تعرف على السعرات الحرارية في حلويات المولد

يهتم العديد من المواطنين، خاصة المحافظين على صحتهم الغذائية وممن يتبعون نظام غذائي قليل السعرات الحرارية والسكر، بمعرفة السعرات الحرارية في حلويات المولد.

وتحتوي حلويات المولد على كثير من السعرات الحرارية، وذلك لأنها تتكون من السكريات وعسل الجلوكوز والكثير من المكونات الغذائية التي تساعد على زيادة الوزن مثل الدهون.

السعرات الحرارية في حلويات المولد

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي السعرات الحرارية لكل 100 جرام من حلويات المولد:

-النوجا: 100 جرام يحتوي على 298 سعرا حراريا.

ـ اللديدة: 100 جرام يحتوي على 526 سعرا حراريا.

ـ الفستقية: 100 جرام يحتوي على 630 سعرا حراريا.

ـ اللوزية: 100 جرام يحتوي على 650 سعرا حراريا.

حلاوة المولد

ـ البندقية: 100 جرام يحتوي على 571 سعرا حراريا.

-الحمصية: 100 جرام يحتوي على 387 سعرا حراريا.

ـ السمسمية: 100 جرام يحتوي على 619 سعرا حراريا.

ـ الفولية: 100 جرام يحتوي على 444 سعرا حراريا.

ـ الملبن: 100 جرام يحتوي على 382 سعرا حراريا.

أسعار حلاوة المولد في منافذ البيع

-علبة وزن 1 كيلو جرام أصناف متعددة بسعر 115 جنيها.

-علبة وزن 1 كيلو جرام أصناف متعددة بسعر 145 جنيها.

-علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس أصناف متعددة بسعر 285 جنيها.

-علبة وزن 3 كيلو جرامات سادة لوكس أصناف متعددة بسعر 458 جنيها.

علبة وزن 2 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 450 جنيها.

علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 675 جنيها.

علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام مكسرات فاخرة بسعر 1100 جنيه.

حلاوة المولد

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2024:



- كيلو السمسمية يبدأ من 120 جنيهًا.

- كيلو اللوزية يبدأ من 400 جنيه.

- كيلو الحمصية يبدأ من 75 جنيهًا.

- كيلو الملبن العادي يصل 55 جنيهًا.

-كيلو الفستقية يبدأ من 1000 جنيه.

- كيلو البندقية يبدأ من 550 جنيهًا.

- كيلو الملبن عين الجمل يصل 140 جنيهًا.

- كيلو الملبن بندق: يصل 65 جنيهًا.

- كيلو الملبن الفستق: يصل 165 جنيهًا.

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