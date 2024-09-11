موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك.. كيف تسحب أموالك؟

موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك يتساءل عنها الكثيرون في الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي يكون إجازة رسمية للعاملين في الدولة وكذلك في القطاع المصرفي.

المولد النبوي الشريف

ومع كثرة عمليات البحث عنها عبر شبكة الانترنت، يستعرض الموجز في السطور القادمة موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك.

موعد المولد النبوي الشريف 2014

وبناء على الحسابات الفلكية، يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بذكرى المولد النبوي الشريف 2014، في يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر، وذلك وفقًا لما كشف عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

ويحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، من خلال سرد سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإدخال الفرحة على قلوب الكبار والصغار بشراء حلوى المولد.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك، معتبرًا أن الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر سيكون إجازة ، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بأجر كامل، سواء لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الذي ينظم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك

ووفقًا للقرار، فإن موعد إجازة المولد النبوي 2024 للبنوك ستكون كذلك يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، على أن تتاح الخدمات البنكية عبر التطبيقات البنكية وشبكة المدفوعات اللحظية انستاباي، وماكينات الصراف الآلي، للسحب والإيداع، وتحويل الأموال بين الحسابات.

من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، تعطيل العمل بكافة البنوك في مصر يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 وتعد هذه أحدث إجازة رسمية في مواعيد عطلات البنوك القادمة.

جدول اجازات شهر سبتمبر 2024

ويضم شهر سبتمبر 2024 مجموعة من الاجازات الرسمية على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 7 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 14 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 28 سبتمبر: عطلة أسبوعية

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