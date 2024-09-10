البورصة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024

أعلنت البورصة المصرية موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024، حيث سيتم تعطيل التعاملات بها، على أن تستأنف بعد انقضاء الإجازة، ويرصد لكم الموجز التفاصيل.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف في البورصة المصرية

وأوضحت أن يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، سيكون إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يُستأنف العمل في البورصة يوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2024.

ووفقًا للتقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، فقد شهدت بورصات أربع دول عربية ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2024 (من أبريل إلى يونيو)، حيث تصدرت تونس بنسبة 9.02%، تلتها مصر بنسبة 3.28%، ثم المغرب بنسبة 2.25%، وسلطنة عمان بنسبة 1.11%. في المقابل، تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وتراجعت بورصات الأردن وأبوظبي بنسبة 1.81%، والبحرين بنسبة 0.84%.

على الصعيد العالمي، سجل مؤشر ناسداك في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 3.92%، وارتفع مؤشر بورصة لندن بنسبة 2.66%، بينما تراجعت بورصات فرنسا، واليابان، ونيويورك بنسبة 8.85%، 1.95%، و1.6% على التوالي.

إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين في القطاع الخاص

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024، والذي يحدد يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي هذا السياق، أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هجريًا، سيكون إجازة بأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأكدت الوزارة في قرارها أن الإجازة ستكون بأجر كامل للعاملين الذين يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت الظروف، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على ضعف أجره اليومي.

كما وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج.

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