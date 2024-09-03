انتعاش الأسهم الكبري في منتصف تعاملات البورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يصعد 0.86%

البورصة المصرية.. شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف جلسة اليوم الثلاثاء 3-0-2024 ، وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم.

البورصة المصرية اليوم

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 30,995 نقطة.

سجلت مؤشرات السوق الأخرى تحسنًا ملحوظًا، وارتفعت EGX100 بنسبة 1.29% إلى 10,328 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 بنسبة 1.44% إلى 7,216 نقطة.

وحقق مؤشر EGX30 للشريعة الإسلامية بنسبة 1.06% ليصل إلى 2,997 نقطة.

رأس المال السوقي وتوجهات المستثمرين اليوم

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.129 تريليون جنيه, واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 3.2 مليار جنيه، بينما توجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3.1 مليار جنيه و94.9 مليون جنيه على التوالي.

وبلغت إجمالي قيمة التداول نحو 5.9 مليار جنيه بكمية تداول وصلت إلى 695.9 مليون ورقة على 65.5 ألف عملية.

البورصة المصرية

أداء البورصة في بداية الثلاثاء

في مستهل تعاملات الثلاثاء، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.49% ليصل إلى 30,882 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.88% إلى 7,177 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.77% ليبلغ 10,257 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليصل إلى 2,983 نقطة.

البورصة اليوم

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في مستهل التعاملات 2.126 تريليون جنيه، محققًا مكاسب قدرها 15 مليار جنيه مقارنة بمستوى إغلاق يوم الإثنين.

واتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3.366 مليار جنيه، في حين اتجه الأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيمة 3.35 مليار جنيه و16 مليون جنيه على التوالي, وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.8 مليار جنيه بكمية تداول قدرها 357 مليون ورقة على 16.2 ألف عملية.

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