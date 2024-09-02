7 مليارات جنيه خسائر.. أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 2-9-2024

البورصة المصرية.. أنهت البورصة المصرية تعاملات يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 على تباين في الأداء بين مؤشرات السوق, ليصعد مؤشر الشريعة الإسلامية وحيدًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2966 نقطة، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55% مسجلًا 30731 نقطة.

البورصة المصرية اليوم

يهتم الكثيرون بمتابعة أخبار البورصة المصرية يوميًا, لذا, ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 2-9-2024 , وجاء كالتالي:

شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعًا، ليتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.38% ليغلق عند 7114 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.47% ليستقر عند 10196 نقطة.

انخفاض رأس المال السوقي وتوجه المستثمرين

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تراجعًا بنحو 7 مليارات جنيه ليبلغ 2.109 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.116 تريليون جنيه في إغلاق الأحد.

أخبار البورصة المصرية

وجاء ذلك نتيجة توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 192.1 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة 136.3 مليون جنيه و55.8 مليون جنيه على التوالي.

وحقق إجمالي قيمة التداول نحو 6.2 مليار جنيه، مع حجم تداول وصل إلى 1.4 مليار ورقة مالية نُفذت على 146.9 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا في تعاملات الإثنين سهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مرتفعًا بنسبة 19.63% ليغلق عند 19.56 جنيه, يليه سهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر بزيادة 16.11% ليصل إلى 83.26 جنيه، بعده سهم إيه كابيتال القابضة الذي صعد بنسبة 13.79% مغلقًا عند 1.98 جنيه.

البورصة اليوم

واحتل سهم المصرية للمنتجعات السياحية المرتبة الرابعة بارتفاع قدره 6.72% ليصل إلى 6.67 جنيه، بينما جاء سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري خامسًا بنسبة ارتفاع بلغت 5.77% ليغلق عند 2.2 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا

في المقابل، جاء سهم القاهرة للإسكان والتعمير في صدارة الأسهم الأكثر تراجعًا، بنسبة 7.23% ليغلق عند 2.18 جنيه, يليه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتراجع 5.96% ليصل إلى 38.05 جنيه، ثم سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بانخفاض 5.63% ليستقر عند 28.18 جنيه.

واحتل سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ المرتبة الرابعة في قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بتراجع 4.97% ليصل إلى 0.918 جنيه، وتبعه سهم إعمار مصر للتنمية في المرتبة الخامسة بتراجع 4.76% ليغلق عند 7.6 جنيه للسهم.

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