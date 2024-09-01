البورصة المصرية تسجل ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات سبتمبر

البورصة المصرية.. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في ختام تعاملات اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024, ليصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 30902.88 نقطة, تزامًا مع مكاسب سوقية بلغت 13 مليار جنيه، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

أداء مؤشرات البورصة اليوم

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.92% ليصل إلى 7141.2 نقطة, كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» الجديد زيادة بنسبة 0.95%، مغلقًا عند مستوى 10244.91 نقطة.

تداولت البورصة اليوم بقيم وصلت إلى نحو 5.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 139,564 صفقة على حوالي 1.2 مليون سهم. وبلغ إجمالي رأس المال السوقي في ختام التداولات نحو 2.116 تريليون جنيه، محققًا مكاسب بقيمة 13 مليار جنيه.

البورصة المصرية

ارتفاع ملحوظ في المؤشر الرئيسي

شهد مؤشر «إيجي إكس 30» ارتفاعًا بنسبة 24.14% منذ بداية العام، مسجلًا أعلى مستوى له عند 34493.56 نقطة خلال جلسة 11 مارس الماضي.

نتائج أعمال الشريكات المدرجة بالبورصة المصرية

وفي سياق منفصل, تستعرض “الموجز” نتائج الشركات المدرجة في البورصة المصرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024, وجاءت كالتالي:

البورصة اليوم

سجلت شركة مستشفى كليوباترا إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه، بزيادة من 1.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 366.8 مليون جنيه.

كما حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية مبيعات قدرها 785.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 124% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وصل صافي الربح بعد الضريبة إلى 102.8 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 24%.

فيما حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة فائضًا قدره 5.281 مليون جنيه، متفوقة على الفائض المستهدف والبالغ 1.738 مليون جنيه.

مشروع تحديث مترو القاهرة

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي عن توقيع عقد مع شركتي Colas Rail وHitachi Rail لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى, ويمتد المشروع على طول 44 كيلومترًا ويشمل 35 محطة، مع توقعات بزيادة كفاءة الخط وتحسين السلامة والأداء, وسيبدأ المشروع في أكتوبر 2024 ويستمر لمدة 64 شهرًا، مع ضمان استمرار تشغيل الخط دون انقطاع.

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