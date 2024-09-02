البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر أرتفاعًا وانخفاضاً اليوم الإثنين 2-9-2024

البورصة المصرية..شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا في ختام جلسة تداولات اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، وتفاوتت المؤشرات الرئيسية في تحركاتها، وسجلت أسهم مختلفة مستويات متفاوتة من الارتفاع والانخفاض, وتستعرض جريدة “الموجز” في هذا التقرير أسعار الأسهم الأكثر أرتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية اليوم.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية اليوم

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بمفرده بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2966 نقطة.

انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55% ليصل إلى 30731 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.38% ليستقر عند 7114 نقطة.

هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.47% ليغلق عند 10196 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية اليوم

حققت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بين الأسهم المدرجة في تعاملات اليوم، ليسجل سهمها صعودًا بنسبة 19.63% ليغلق عند 19.56 جنيه.

تلتها شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر بزيادة قدرها 16.11% لتغلق عند 83.26 جنيه.

عقبتها جاءت شركة إيه كابيتال القابضة بارتفاع 13.79% ليصل سعر إغلاق سهمها إلى 1.98 جنيه.

وفي المركز الرابع، ارتفع سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 6.72% ليغلق عند 6.67 جنيه.

بينما جاء سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري في المركز الخامس بزيادة 5.77% ليغلق عند 2.2 جنيه للسهم.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية اليوم

تصدر سهم القاهرة للإسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 7.23% ليغلق عند 2.18 جنيه.

تلاه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتراجع قدره 5.96% ليصل إلى 38.05 جنيه.

وتراجع سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة بلغت 5.63% ليغلق عند 28.18 جنيه للسهم.

في المركز الرابع جاء سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة تراجع 4.97% ليصل إلى 0.918 جنيه.

بينما حلّ سهم إعمار مصر للتنمية في المرتبة الخامسة بانخفاض 4.76% ليغلق عند 7.6 جنيه للسهم.

رأس المال السوقي وتوجهات المستثمرين في البورصة اليوم

انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في نهاية التعاملات إلى 2.109 تريليون جنيه، مقارنةً بمستوى إغلاق الأحد البالغ 2.116 تريليون، ما يعادل خسارة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 192.1 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 136.3 مليون جنيه و55.8 مليون جنيه على التوالي.

البورصة المصرية

حجم التداول في تعاملات البورصة المصرية اليوم

سجل إجمالي قيمة التداولات نحو 6.2 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 1.4 مليار ورقة مالية، نُفذت عبر 146.9 ألف عملية.

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