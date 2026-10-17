إزاي تبقي رئيس جمهورية؟.. السيسي يعلن برنامجًا لتأهيل مرشحي رئاسة الجمهورية

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاصيل مقترح إعداد برنامج متكامل لتأهيل المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية، تتولى الأكاديمية العسكرية المصرية تنفيذه، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد كوادر قادرة على قيادة الدولة وتحمل المسؤولية، وفق معايير موضوعية تضمن الكفاءة والجدارة، بعيدًا عن المجاملة أو التجربة في المناصب القيادية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، صباح السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة، حيث شدد على أهمية إعداد قيادات مؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة، بما يضمن الحفاظ على استقرار مصر وقدرتها على مواجهة التحديات.

السيسي: قيادة الدولة المصرية مسؤولية لا يتحملها أي شخص

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تحتاج إلى إعداد جيل من القيادات القادرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن تولي المناصب العليا لا ينبغي أن يعتمد فقط على القدرة على الحديث أو تقديم الوعود، وإنما يتطلب امتلاك الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة الدولة.

وقال الرئيس: «مانديهاش لأي حد، مش أي حد يقول كلمتين مترتبين يتفضل يقود الدولة المصرية»، في إشارة إلى ضرورة توافر معايير واضحة لاختيار وتأهيل من يتولون المسؤوليات القيادية.

وأوضح أن البرنامج المقترح يستهدف إعداد كوادر قادرة على تولي منصب رئيس الجمهورية، إلى جانب تأهيل المرشحين لشغل مناصب مهمة في الحكومة والوزارات ومجلس النواب والمحافظات والمؤسسات الحيوية بالدولة.

وشدد على أن إدارة مؤسسات الدولة ليست مجالًا للتجربة والتعلم بعد تولي المسؤولية، حتى على مستوى الوزارات، مؤكدًا ضرورة تجهيز القيادات قبل إسناد المناصب إليها، بما يضمن قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة وتحمل تبعاتها.

لماذا أعلن السيسي عن البرنامج قبل الانتخابات بأكثر من 40 شهرًا؟

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه قرر الإعلان عن فكرة البرنامج قبل موعد الانتخابات الرئاسية بأكثر من 40 شهرًا، بهدف توضيح رؤيته مبكرًا، ومنع استغلال الملف في المزايدات أو إثارة الجدل دون مبرر.

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وتحتاج إلى قيادات تمتلك القدرة على إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إعداد المرشحين للمناصب القيادية يجب أن يكون عملية منظمة تستند إلى التأهيل والخبرة، وليس مجرد اختيار أشخاص دون إعداد مسبق.

وأضاف أن مصر قادرة على إنتاج كوادر تتفوق على القيادات الحالية، قائلًا: «مصر ليست عقيمة على إنتاج أحسن مني 100 مرة»، مشددًا على أن الاستثمار في إعداد القيادات وتأهيلها يمثل ضرورة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة ورفع كفاءة أدائها.

ودعا الرئيس الشعب المصري إلى دعم فكرة البرنامج، معتبرًا أن إعداد كوادر مؤهلة لتولي المسؤوليات المختلفة يصب في مصلحة الدولة ومستقبلها.

إعفاء أصحاب الخبرة الحكومية من البرنامج

وكشف الرئيس السيسي أن البرنامج المقترح سيُعفي منه كل من أمضى ست سنوات أو أكثر في العمل الحكومي، موضحًا أن هذه الفئة تمتلك خبرات عملية يمكن أن تؤهلها لتحمل مسؤوليات أكبر، سواء في إدارة الوزارات أو رئاسة الحكومة أو غيرها من المناصب القيادية.

ويعكس هذا التوجه، وفقًا لما أوضحه الرئيس خلال كلمته، أهمية الخبرة العملية في تقييم المرشحين للمسؤوليات العامة، إلى جانب ضرورة وضع قواعد محددة تضمن اختيار الأكفأ لشغل المواقع المهمة داخل الدولة.

وأكد أن البرنامج لن يقوم على المجاملة أو تفضيل أشخاص بعينهم، وإنما سيعتمد على معايير عادلة ومتدرجة تقيس الجدارة والقدرة على تحمل المسؤولية.

7500 ساعة تأهيل واختبارات للمتقدمين من 40 إلى 50 عامًا

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن البرنامج سيستمر لأكثر من 7500 ساعة، بما يعكس حجم التأهيل المستهدف لإعداد المرشحين للمناصب القيادية.

وأوضح أن عملية الاختيار ستخضع لاختبارات قبول للمتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، مؤكدًا أهمية تطبيق معايير موضوعية تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، دون محاباة أو مجاملة.

وأضاف أن القوات المسلحة ستتحمل تكلفة البرنامج مهما بلغت، انطلاقًا من أهمية إعداد الكوادر القادرة على حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها.

وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي يتمثل في إعداد شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة والنزاهة اللازمة لتولي المسؤوليات العامة، مؤكدًا ضرورة التصدي لمحاولات وصول أشخاص غير مؤهلين إلى مواقع القيادة.

تفاصيل وصول السيسي إلى حفل تخرج الأكاديمية العسكرية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل، صباح السبت، إلى مقر انعقاد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية لعام 2026، بالعاصمة الجديدة.

وعقب وصوله، عزفت الموسيقى العسكرية، وحرص الرئيس على تحية الطلاب وأولياء الأمور الحاضرين، قبل التوجه إلى منصة مشاهدة العرض، حيث عُزف النشيد الوطني ووقف الحضور لأداء تحية العلم.

وبعد استعراض حرس الشرف، حرص الرئيس السيسي على تحية كبار رجال الدولة والمسؤولين المشاركين في الفعالية، قبل انطلاق مراسم الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتأتي تصريحات الرئيس بشأن برنامج تأهيل القيادات في إطار حديثه عن أهمية إعداد كوادر قادرة على تولي المسؤوليات الكبرى، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على الكفاءة والجدارة والخبرة في إدارة مؤسسات الدولة المصرية.