مركز البحوث الزراعية يكشف حصاد أنشطته في أكتوبر 2026.. تحليل آلاف العينات ودعم المحاصيل الاستراتيجية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أبرز أنشطة معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر 2026، والتي شملت تطوير المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الزراعة العضوية، وتحسين خصوبة التربة، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية، وتعزيز سلامة الغذاء والصادرات الزراعية، إلى جانب التوسع في الخدمات البيطرية والبرامج التدريبية والإرشادية للمزارعين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار خطة تستهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

الزراعة العضوية وتحسين التربة ضمن أولويات مركز البحوث الزراعية

في إطار دعم الممارسات الزراعية المستدامة، وقّع المعمل المركزي للزراعة العضوية بروتوكول تعاون مع المؤسسة المصرية لدعم الزراعة العضوية، بهدف مساندة صغار المزارعين وتدريبهم وتأهيل مزارعهم للحصول على شهادات المطابقة.

كما بحث المعمل التعاون مع شركة أمريكية لنقل تقنيات المبيدات العضوية والأسمدة الحيوية، وتطوير الوسائل المستخدمة في تحسين خصائص التربة ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وفي السياق نفسه، أجرى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة تحاليل لـ220 عينة تربة، و73 عينة مياه، و45 عينة سماد معدني، و23 عينة نباتية، إلى جانب فحص المركبات السمادية ومتابعة جودة الأسمدة المحلية والمستوردة.

وشملت أنشطة المعهد إنتاج 600 لتر من مستحضر «نيمافري» و680 كيسًا من «العقدين»، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات المستخدمة في الحقول.

تطوير المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية الزراعية

واصل معهد بحوث المحاصيل الحقلية متابعة حقول إكثار الفول البلدي من صنف «مصر 6» والسلالات الواعدة، ونظم يوم حصاد لصنف فول الصويا «مصر 10» بمحافظة الشرقية، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية حول تحميل البرسيم الفحل والقمح، والمشاركة في جهود تطوير إنتاج الأرز المصري.

وفي قطاع البساتين، نظم معهد بحوث البساتين دورات تدريبية وندوات إرشادية حول خدمة مزارع العنب، وترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين جودة الرمان وتقليل الفاقد التصديري، فضلًا عن التدريب على إنتاج عيش الغراب. كما نفذ أيامًا حقلية وندوات بشأن محاصيل الطماطم والفاصوليا والبسلة في عدد من المحافظات.

أما في قطاع المحاصيل السكرية، فتابع المعهد المختص إنتاج شتلات قصب السكر بمحطة كوم أمبو، وتجارب الأصناف المصرية من بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، مع تنظيم ندوات حول المعاملات الزراعية الموصى بها لزيادة الإنتاجية.

واستمر معهد بحوث القطن في تنفيذ أيام الجني والندوات الإرشادية، والحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف المصرية، إلى جانب تقييم جودة الألياف باستخدام الأجهزة المتخصصة.

سلامة الغذاء ومكافحة الآفات والأمراض النباتية

شهد قطاع تكنولوجيا الأغذية تنفيذ برامج تدريبية حول الابتكار وريادة الأعمال وسلامة الغذاء، إلى جانب المشاركة في مؤتمرات وفعاليات علمية متخصصة، ونشر 11 مقالًا علميًا وتوعويًا. كما حصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على الاعتماد وفق أربع مواصفات دولية في مجالات الجودة والإدارة.

وفي مجال مكافحة أمراض النباتات، تناول إصدار جديد من مبادرة «مرض الأسبوع» الذبول الفيوزاريومي في الفراولة وطرق مكافحته، فيما نفذ معهد بحوث أمراض النباتات برنامجًا تدريبيًا ميدانيًا لـ58 طالبًا وطالبة من جامعة عين شمس حول الإدارة المتكاملة ووقاية النبات في ظل التغيرات المناخية، بالتزامن مع استمرار فحص عينات الحجر الزراعي بالموانئ والمطارات.

ونفذ معهد بحوث وقاية النباتات برامج تدريبية حول الإدارة المتكاملة لآفات النباتات الطبية والعطرية، وتابع زراعات الموز والفاصوليا والبطاطس والزراعات المحمية، مع توفير وسائل المكافحة الحيوية والمصائد والفرمونات لحماية المحاصيل وتحسين جودة المنتجات.

تحليل آلاف العينات لتعزيز جودة الصادرات المصرية

أجرى المعمل المركزي للمبيدات تحاليل لمتبقيات المبيدات والملوثات في 823 عينة من المحاصيل الزراعية، إلى جانب فحص عينات المبيدات المحلية والمستوردة، وتنفيذ دراسات للسمية البيئية والحادة، وتنظيم محاضرات توعوية حول غش المبيدات ومقاومة الآفات لها.

كما حلل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية 9,093 عينة، ونظم برامج تدريبية وورش عمل حول اشتراطات سلامة الغذاء والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي والاعتماد الدولي للمعامل.

وفي قطاع البطاطس، فحص المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس 104 عينات من بطاطس المائدة المعدة للتصدير، بإجمالي 2,938 طنًا. كذلك واصل متابعة الزراعات التصديرية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، وأضاف 111 جهاز ري محوري إلى قاعدة البيانات الجغرافية، ليصل إجمالي الأجهزة المسجلة إلى 5,130 جهازًا.

دعم الهندسة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورش عمل وتدريبات حول حوكمة السياسات الزراعية ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات، وبدأ تدريبًا ميدانيًا لـ72 طالبًا من كلية الزراعة بجامعة بنها.

كما شارك معهد بحوث الهندسة الزراعية في أنشطة مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، ودرب الطلاب على الأعمال المساحية وتصميم شبكات الري، ونفذ أعمال صيانة وتطوير لخطوط إنتاج مصانع التغذية المدرسية وماكينات مشروع الكمبوست.

واستكمل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية تجهيزات مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء، والتحضير لمشروع تطوير النظم المحصولية والإدارة المرنة مناخيًا للأراضي القلوية، إلى جانب دعم تجارب زراعة الأنسجة وإكثار المحاصيل الاستراتيجية.

القوافل البيطرية وتنمية الثروة الحيوانية

في إطار دعم صحة الحيوان، نفذ معهد بحوث التناسليات برامج تدريبية ومأموريات ميدانية لتقييم الحالة التناسلية بالمزارع، وفحص 1,607 عينات مرتبطة بالأمراض التناسلية والتهاب الضرع والأعلاف والسموم الفطرية ومؤشرات صحة الحيوان.

واستقبل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني فريق المجلس الوطني للاعتماد لتجديد الاعتماد الدولي وفق المواصفة ISO/IEC 17025، مع إضافة 12 اختبارًا جديدًا ليصل الإجمالي إلى 48 اختبارًا معتمدًا.

كما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية 10 قوافل بيطرية مجانية في 10 محافظات، ونظم 27 ندوة توعوية و11 نشاطًا تدريبيًا وورشة عمل.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، نشر المعهد المختص مواد علمية حول تحسين تغذية المجترات وصحة الأمعاء والإضافات العلفية، وشارك في أنشطة لتمكين المرأة الريفية، إلى جانب عرض ابتكار لتقدير أوزان العجول والأغنام دون ميزان، وإتاحة ماعز بلدي ملقح بسلالة البور لتحسين الصفات الإنتاجية.

تطوير محطات البحوث والاستعداد للموسم الشتوي

واصلت الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية أعمال الزراعة والحصاد وتجهيز الأراضي للموسم الشتوي. وشملت الجهود تجهيز الأراضي والصوب الزراعية بمحطتي الفيوم وسرس الليان، وتطوير شبكة الري بمحطة إيتاي البارود، وبدء توفير تقاوي القمح المعتمدة للمزارعين بمحطة الجميزة، واستكمال حصاد الذرة الشامية بمحطة النوبارية لإنتاج السيلاج والحبوب.

كما شارك المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح في المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية بواحة سيوة، مستعرضًا جهوده في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وإكثار الأصناف التصديرية بزراعة الأنسجة. ونفذ المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية برنامجًا تدريبيًا لطلاب جامعة الزقازيق حول الاستزراع السمكي المستدام وجودة المياه والتغذية والأمان الحيوي.

واختتم البنك القومي للجينات برنامجًا تدريبيًا في تحليل البيانات الجينومية وبنية البروتينات، بالتزامن مع نشر دراسة علمية حول التوصيف الجزيئي لأنماط من نبات اللبلاب الحقلي.

جهود متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

تعكس أنشطة مركز البحوث الزراعية خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر 2026 تنوع الجهود البحثية والتطبيقية لدعم المزارعين، وتطوير المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين جودة الإنتاج، ومكافحة الآفات، وتعزيز الرقابة على الغذاء والصادرات الزراعية.

وتسهم هذه الجهود في دعم استخدام التقنيات الحديثة، وترشيد الموارد المائية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنتاج النباتي والحيواني، بما يتماشى مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.