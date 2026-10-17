ملخص كلمة السيسي في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية: وعي المصريين يحمي الدولة.. والحفاظ على القوات المسلحة واجب وطني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وعي المصريين وتماسكهم الوطني يمثلان حصنًا لحماية الدولة المصرية والحفاظ على وحدة مؤسساتها، مشددًا على أن استقرار الدولة الوطنية يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات الشعب، وأن الحفاظ على القوات المسلحة وتعزيز الثقة بها مسؤولية وطنية مشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث شهد مراسم تخرج الخريجين وأداءهم يمين الولاء، مؤكدًا أهمية دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون أمنه القومي.

السيسي يهنئ خريجي الأكاديمية العسكرية وأسرهم

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بتقديم خالص التهنئة إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية الذين ينضمون إلى صفوف القوات المسلحة، كما هنأ أسرهم، تقديرًا لدور الأسرة المصرية في إعداد الأجيال وبناء الإنسان.

وأكد الرئيس أن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن حماية الوطن ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وإدراك طبيعة التحديات التي تواجه البلاد.

وشهد الحفل وصول الرئيس السيسي إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث بدأت الفعاليات بالاستماع إلى النشيد الوطني، قبل متابعة مراسم تخرج الدفعات الجديدة وأداء الخريجين يمين الولاء.

وعي المصريين حصن منيع للحفاظ على الدولة

وشدد الرئيس السيسي على أن وعي الشعب المصري أسهم في إفشال محاولات استهدفت النيل من الدولة المصرية أو المساس بوحدة مؤسساتها، موضحًا أن إدراك المواطنين لحقيقة الأوضاع والتحديات كان عاملًا مهمًا في تجاوز العديد من المراحل الدقيقة والمعقدة التي مرت بها البلاد.

وأشار إلى أن التجارب التي شهدتها مصر أثبتت أهمية التماسك الوطني ووحدة الصف، باعتبارهما من الركائز الرئيسية لحماية الدولة والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا أن الوعي الصحيح يساعد المواطنين على التمييز بين الحقائق والشائعات، ويدعم قدرتهم على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأوضح الرئيس أن نجاح مصر خلال السنوات الماضية في تثبيت أركان الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب تنفيذ إنجازات تنموية في قطاعات متعددة، لا يعني انتهاء التحديات، بل يستدعي مواصلة العمل والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.

وأضاف أن حماية مقدرات الدولة وإنجازاتها تتطلب استمرار التماسك الوطني، وتعزيز إدراك المواطنين لطبيعة الظروف المحيطة، بما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد وقدرتها على مواصلة مسار التنمية.

السيسي: القوات المسلحة ركيزة أساسية للأمن القومي

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي، لما تضطلع به من مسؤولية رئيسية في حماية الوطن وصون استقراره، واصفًا إياها بأنها «درع الوطن وسيفه».

وأوضح أن القوات المسلحة ليست كيانًا منفصلًا عن المجتمع، بل تتكون من أبناء كل بيت في مصر، وتعبر عن إرادة الشعب المصري وقيمه وتطلعاته، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية.

وشدد السيسي على أن الحفاظ على القوات المسلحة وصون مكانتها وتعزيز الثقة بها واجب وطني يقع على عاتق الجميع، مؤكدًا أهمية أداء هذه المسؤولية من خلال نشر الوعي الصحيح، وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتعريف المواطنين بحجم المسؤوليات والتحديات التي تتحملها المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن دعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على قوتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في حماية الدولة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

مؤسسات قوية لحماية مقدرات الشعب المصري

وقال الرئيس السيسي إن التجارب والدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم تؤكد أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات الشعب.

وأوضح أن قوة مؤسسات الدولة تمثل ضمانة مهمة لاستمرار الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد، مشددًا على ضرورة التمسك بالوعي الوطني والعمل المشترك لمواجهة التحديات، وعدم السماح بأي محاولات من شأنها الإضرار بمقدرات الدولة أو تهديد تماسك المجتمع.

وأكد الرئيس أهمية الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل من أجل بناء دولة قادرة على حماية مصالح مواطنيها وتلبية تطلعاتهم، مع استمرار دعم المؤسسات التي تضطلع بمسؤولية حماية الأمن والاستقرار.

السيسي يؤكد رعاية أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة

وفي سياق حديثه عن دور القوات المسلحة وتضحيات أبنائها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على رعاية أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأشار الرئيس إلى أن الأحداث التي مرت بها مصر أظهرت عظمة الشعب المصري وقدرته على التماسك في مواجهة التحديات، مؤكدًا أهمية استمرار التلاحم بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

واختتمت مراسم الحفل بتأكيد مكانة القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري، فيما عكست مشاركة الرئيس السيسي في حفل التخرج اهتمام الدولة بإعداد الكوادر العسكرية الجديدة وتأهيلها لتحمل مسؤولياتها الوطنية.