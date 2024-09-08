تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية..شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً في منتصف تداولات يوم الأحد 8-9-2024, ويرصد موقع “الموجز” خلال السطور التالية أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف التعاملات.

أداء مؤشرات البورصة المصرية في تداولات اليوم

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.62%، ليسجل مستوى 30527 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.57% إلى 10291 نقطة.

وتراجعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.25% لتصل إلى 7236 نقطة.

وسجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضاً بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2968 نقطة.

التحركات في رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في منتصف تداولات اليوم 2.094 تريليون جنيه, ولاحظت البورصة توجه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 75.4 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون والعرب إلى البيع بصافي قيمة بلغت 55.6 مليون جنيه و19.8 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.9 مليار جنيه، مع تنفيذ 501.9 مليون ورقة على 65.6 ألف عملية.

البورصة اليوم

إيقاف التداول على بعض الأسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم، وذلك بسبب تجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً.

و شملت الأسهم المتأثرة: المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة اليوم

تباين تعاملات الداخليين والمساهمين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي, واشترت إدارة شركات السويدي إليكتريك، والإسكندرية للخدمات الطبية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أعداداً كبيرة من الأسهم.

بينما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، والسويدي إليكتريك كميات كبيرة من الأسهم, وشملت عمليات البيع الأخرى إدارة البنك التجاري الدولي-مصر وبنك التعمير والإسكان.

نتائج الأعمال للشركات المقيدة

أعلنت بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. حققت شركة جولدن بيراميدز بلازا إيرادات نشاط بلغت 26 مليون دولار، مقارنة بـ 26.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مع تسجيل صافي ربح قدره 35.7 مليون دولار، مقابل 5.2 مليون دولار في الفترة السابقة.

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