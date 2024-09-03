أسعار الذهب في البورصة العالمية.. استقرار دون مستوى 2500 دولار للأوقية

استقرت اسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم دون مستوى 2500 دولار للأوقية، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي. هذا التراجع يأتي في ظل انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

اسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت اسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم دون مستوى 2500 دولار للأوقية، مع تسجيله تراجعاً ملحوظاً عن أعلى مستوياته القياسية، التي سجلها الأسبوع الماضي.

ووفقًا لأحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة قد خففت من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، حيث ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% في يوليو، وفقاً لمزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي

ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، مما قد يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.

كما أنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بسبب التباطؤ الحاد في التضخم، كما أظهرت الأرقام الأولية لشهر أغسطس.

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.70 دولار للأوقية في أغسطس 2024.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2931 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3420 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3908 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,343

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,471

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,299

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,027

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,484

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,423

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,240

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,258

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,749

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,826

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,089

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,313

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,814

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,351,525

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,179,652

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