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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الذهب في البورصة العالمية.. استقرار دون مستوى 2500 دولار للأوقية

اسعار الذهب في البورصة
اسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت اسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم دون مستوى 2500 دولار للأوقية، مواصلاً تراجعه عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها الأسبوع الماضي. هذا التراجع يأتي في ظل انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

اسعار الذهب في البورصة العالمية

 استقرت اسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم  دون مستوى 2500 دولار للأوقية، مع تسجيله تراجعاً ملحوظاً عن أعلى مستوياته القياسية، التي سجلها الأسبوع الماضي.

ووفقًا لأحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة قد خففت من التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، حيث ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية والرئيسية بنسبة 0.2% في يوليو، وفقاً لمزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي

ولا تزال الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام، مما قد يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للفائدة.

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كما أنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بسبب التباطؤ الحاد في التضخم، كما أظهرت الأرقام الأولية لشهر أغسطس.

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.70 دولار للأوقية في أغسطس 2024.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2931 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3420 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3908 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

  • سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,343
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,471
  • جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,299
  • جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,027
  • جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,484
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,423
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,240
  • سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,258
  • سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,749
  • سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,826
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,089
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,313
  • سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,814
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,351,525
  • سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,179,652

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