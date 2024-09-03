المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء.
متى ينزل سعر الذهب
وذكر تقرير مؤسسة "جولد بيليون" أن أسعار الذهب العالمية كانت قد شهدت بداية الأسبوع الحالي انخفاضًا ملحوظًا، بعد التراجع الذي شهدته الأسبوع الماضي.
وياتي هذا التراجع في ظل تعافي الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته خلال 13 شهرًا، مما زاد من الضغوط على أسعار المعدن الثمين، تزامنًا مع ترقب المستثمرون بيانات تقرير الوظائف الأمريكي التي من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع.
وفي السياق، كانت أسعار السبائك على وشك تحقيق مكاسب قوية في أغسطس، حيث أدى مزيج من الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية مرتفعة.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
وواصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 الانخفاض مع بداية التعاملات على مستوى جميع الأعيرة ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 لأقل مستوى خلال أسبوعين، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2931 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3420 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3908 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,343
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,471
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,299
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,027
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,484
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,423
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,240
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,258
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,749
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,826
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,089
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,313
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,814
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,351,525
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,179,652
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