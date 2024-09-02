مباشر آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024

سعر الذهب الآن.. تصدر سعر الذهب الآن محركات البحث خلال منتصف التعاملات اليومية والذي شهد حالة من الاستقرار, بعد موجة الارتفاعات العالمية التي سجلها خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب الآن

ويبحث الراغبون في شراء الذهب عن سعر الذهب الآن, تزامنًا مع تراجع سعر الدولار أمس, واستقرار سعر الذهب عالميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024, وفقًا لـ"جولد بيليون".

سعر الذهب عيار 21 الآن

يتساءل الكثيرون عن سعر الذهب عيار 21 الآن, والذي يعد أكثر الأعيرة شيوعًا ويبحث عنه المقبيلين على الزواج والخطوبة, وشراء الهدايا, فهو العيار المفضل لدى قطاع كبير من المصريين.

وسجل آخر سعر للذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 3425 جنيهً للشراء و3410 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين نحو 3914 جنيهًا للشراء و3896 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 3588 جنيهًا للشراء و3572 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 الآن

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين نحو 2936 جنيهًا للشراء و2924 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14 الآن

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين إلى 2283 جنيهًا للشراء و2274 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب الآن

سجل سعرأونصة الذهب اليوم الاثنين نحو 2500 دولار للشراء و2499.5 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب الآن

بلغ سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين نحو 27400 جنيهًا للشراء و 27385 جنيهًا للبيع.

شهد سعر الذهب المحلي استقرارًا حول مستويات الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تقلب سعر أونصة الذهب عالميًا واستمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية، مما أدى إلى تداول الأسعار محليًا بشكل عرضي مع ترقب الأسواق لمستجدات جديدة.

سعر الذهب الآن

بدأ الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، تداولاته اليوم الإثنين عند 3440 جنيهًا للجرام، وواصل التداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 3445 جنيهًا للجرام، في حين ظلت تداولات يوم أمس مستقرة دون تغيير عند 3445 جنيهًا للجرام.

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