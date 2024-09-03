البورصة المصرية تربح 8.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية.. اختتمت البورصة المصرية تعاملات يوم الثلاثاء 3-9-2024 بارتفاع جماعي لمؤشراتها، وأغلق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.93%، ليصل إلى 31,018 نقطة, وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أداء البورصة المصرية وأسعار الأسهم في تعاملات اليوم الثلاثاء.

أداء البورصة المصرية اليوم

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93% ليصل إلى 31018 نقطة

ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.17% ليصل إلى 10,316 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.36% ليغلق عند 7,210 نقاط.

كما شهد مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 1.22% ليصل إلى 3,002 نقطة.

استقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عند 2.129 تريليون جنيه بنهاية التعاملات.

توجهات المستثمرين في البورصة المصرية اليوم

شهد السوق توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 3.3 مليار جنيه، بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى الشراء بصافي قيمة بلغت 3.1 مليار جنيه و208.9 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 8.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ حوالي 125.1 ألف عملية على 1.2 مليون ورقة مالية.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية الذي قفز بنسبة 19.98% ليغلق عند 31.71 جنيه. تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بارتفاع 19.94% ليصل إلى 23.46 جنيه. ثم سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات الذي زاد بنسبة 19.91% ليغلق عند 2.53 جنيه. وجاء سهم تنمية للاستثمار العقاري في المرتبة الرابعة بارتفاع 19.87% ليصل إلى 3.8 جنيه. وأخيرًا سهم شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها الذي ارتفع بنسبة 19.86% ليغلق عند 3.32 جنيه للسهم.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

تصدر سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا، بنسبة 11.42% ليغلق عند 39.73 جنيه. تلاه سهم أجواء للصناعات الغذائية – مصر بتراجع 10.98% ليصل إلى 74.78 جنيه. ثم سهم جولدن تكس للأصواف بنسبة انخفاض 9.13% ليغلق عند 23.29 جنيه للسهم. واحتل سهم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري المرتبة الرابعة بين الأكثر تراجعًا بنسبة 8.74% ليغلق عند 0.501 جنيه. فيما جاء سهم العامة لصناعة الورق – راكتا في المركز الخامس بتراجع 4.97% ليصل إلى 20.82 جنيه للسهم.

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