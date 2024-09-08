ما هو فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2024.. وما حكم الاحتفال بمولد النبي؟

فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. تزايد اهتمام عدد كبير من المسلمين عبر محركات البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة عن فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، تزامنا مع اقتراب موعد المولد الشريف 2024، والذي يصادف 12 ربيع الأول فى التقويم الهجري ويوافق 150من سبتمبر الجاري أي يوم الأحد القادم فى التقويم الميلادي. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي

موعد المولد النبوي الشريف 2024



يعد المولد النبوي الشريف مناسبة إسلامية وهي يوم ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تصادف 12 ربيع الأول في التقويم الهجري، حيث يعتبر هذا اليوم من المناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث يعبرون عن محبتهم وتقديرهم للنبي محمد من خلال قراءة السيرة النبوية، وإلقاء المحاضرات، وإقامة الاحتفالات والفعاليات التي تسلط الضوء على حياة النبي وتعاليمه. كما تُعد هذه المناسبة فرصة لتجديد الإيمان والتمسك بالقيم والمبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي يعد مناسبة تذكر فيها ولادة النبي محمد ﷺ، ويختلف فضل هذا الاحتفال بناءً على المنظور الشرعي. فهناك من العلماء من يرون فيه فرصة للتذكير بسيرة النبي وتعاليمه، وإحياء المحبة له، بشرط ألا يتضمن الاحتفال أي ممارسات تخالف الشريعة، وهناك من العلماء من يرون أن هذا الاحتفال بدعة غير منصوص عليها في النصوص الشرعية. بشكل عام، يعتمد فضل الاحتفال على الكيفية التي يتم بها الاحتفال ومدى التزامه بتعاليم الإسلام.

دار الافتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا ومشروع. يعتبر الاحتفال تعبيرا عن الفرح والمحبة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وهو مستحب، وذلك لأنه يحيي ذكرى مولده الشريف ويذكر الناس بأخلاقه وسيرته العطرة.

واستدلت دار الافتاء بمواقف من السنة النبوية التي تشير إلى مشروعية الاحتفال بذكرى مولد النبي، مثل حديث النبي عندما سئل عن صوم يوم الاثنين، فأجاب: "ذاكَ يومٌ وُلدتُ فيه"، ما يدل على أهمية الاحتفال بهذا اليوم.

وأوضحت أيضًا أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كان معمولًا به منذ قرون، حيث درج السلف الصالح على إحيائه بقراءة القرآن، والأذكار، وإطعام الطعام، وغيرها من الأعمال الصالحة​.



كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف



أوضحت دار الافتاء المصرية العديد من الطرق الشرعية لإحياء مناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، منها قراءة السيرة النبوية وتذكير الناس بتعاليمه وأخلاقه من خلال قراءة الكتب التي تتناول سيرته و قراءة لأذكار والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقراءة القران والصيام فى هذا اليوم مثل حديث النبي عندما سئل عن صوم يوم الاثنين، فأجاب: "ذاكَ يومٌ وُلدتُ فيه"، ما يدل على أهمية الاحتفال بهذا اليوم.

موعد اجازة مولد النبوي الشريف 2024



واعلن رئيس الوزراء المصري أن يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. القرار يشمل جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام والخاص.

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