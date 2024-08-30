أبرزها المولد النبوي.. العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024

العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024.. يشتمل شهر سبتمبر 2024 على عدة عطلات رسمية وأيام مميزة في مختلف البلدان حول العالم، وتختلف هذه العطلات من دولة إلى أخرى بناءً على التقاليد والثقافات والأحداث الوطنية أو الدينية.

وتوفر العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024 فرصة للناس للاحتفال والتواصل مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بوقتهم بعيدًا عن ضغوط العمل والحياة اليومية.

العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024

و في مصر، تعتبر الإجازات الرسمية مناسبات هامة يحتفل بها الناس وتمنحهم الفرصة للراحة والاسترخاء أو المشاركة في أنشطة اجتماعية وثقافية، وقد لا يشهد شهر سبتمبر العديد من العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024، ولكنه يحمل في طياته بعض المناسبات التي قد تُمنح فيها إجازات.

ومن المرتقب أن تضم العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024 الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي يوافق هذا العام يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بخلاف العطلات الأسبوعية ويكون مجموع الاجازات الرسمية خلال سبتمبر 9 أيام مدفوعة الاجر وهي كالتالي:

الموجز يتناول تفاصيل العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024، التي قد تكون موجودة في مصر للموظفين بالقطاعين العام والخاص خلال هذا الشهر، وإليكم جدول عطلات شهر سبتمبر الرسمية 2024.

جدول عطلات شهر سبتمبر الرسمية 2024

1- الجمعة 6 سبتمبر 2024 «عطلة أسبوعية»

2- السبت 7 سبتمبر 2024 «عطلة أسبوعية»

3- الجمعة 13 سبتمبر «عطلة أسبوعية»

4- السبت 14سبتمبر 2024 «عطلة أسبوعية»

5- الإثنين 16 سبتمبر 2024 «عطلة المولد النبوي الشريف»

6- الجمعة 20 سبتمبر «عطلة أسبوعية»

7- السبت الموافق 21 سبتمبر «عطلة أسبوعية»

8- الجمعة 27 سبتمبر 2024 «عطلة أسبوعية»

9- السبت 28 سبتمبر 2024 «عطلة أسبوعية»

العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024

وفي العادة يعتمد تحديد العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024 داخل مصر على المناسبات الوطنية والدينية التي يتم الاحتفال بها على مدار العام، بالنسبة للشهر المقبل يمكن أن يكون هناك بعض الاستثناءات بناءً على تقويم الأحداث الوطنية والدينية.

إجازة بأجر كامل

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تنص على على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

كما تنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

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