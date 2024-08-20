إجازات شهر أغسطس 2024.. القائمة الكاملة للإجازات المتبقية

يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل عن إجازات شهر أغسطس 2024، وذلك لمعرفة الإجازات المتبقية في شهر أغسطس 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في شهر أغسطس

ويبحث الكثير من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة الخاصة والحكومية عن الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر أغسطس 2024، حيث كشفت الأجندة الرسمية لـ العطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 ولشهر أغسطس لنفس العام.

ويعرض لكم الموجز أجندة العطلات والإجازات بالأعياد والمناسبات القومية والدينية المتبقية للعام الميلادي 2024 ولشهر أغسطس حتى نهايته.

إجازت شهر أغسطس 2024

أجندة العطلات و الإجازات شهر أغسطس 2024

ويتبقى في إجازات شهر أغسطس الرسمية 4 أيام حتى نهاية شهر أغسطس 2024.

وجاءت إجازات شهر أغسطس 2024 المتبقية كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس إجازة رسمية

يوم السبت الموافق 25 أغسطس إجازة رسمية

يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس إجازة رسمية

يوم السبت الموافق 31 أغسطس إجازة رسمية





قائمة إجازات 2024 المتبقية

ومن المقرر أن يوم يوم الإثنين 16 سبتمبر إجازة رسمية وذلك بمناسبة، المولد النبوي الشريف، وأيضًا يوم الاحد 6 اكتوبر المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).



أما عن القائمة الكاملة للإجازات الرسمية لعام 2024 فيهي كالتالي:

-الأحد 7 يناير عيد الميلاد المجيد

-الخميس 25 يناير ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

-الثلاثاء 9 أبريل - الأحد14 أبريل عيد الفطر المبارك

-الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

اجازات شهر أغسطس

-الأحد 5 مايو عيد العمال

-الإثنين 6 مايو عيد شم النسيم

- السبت 15 يونيو - الخميس25 يونيو عيد الأضحى المبارك

-الأحد 30 يونيو بنتاسبة ثورة 30 يونيو

-الخميس 11 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية



-الخميس 25 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952

-الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف

-الاحد 6 اكتوبر المقبل عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

وتكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الموظفين يحصلون على إجازة مدفوعة الأجرة في الأعياد والعطلات الرسمية، كما يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص أن يستدعي العامل بالمنشأة يوم الإجازة الرسمية في حالة إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر الخاص به عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

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