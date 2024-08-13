تعرف على قائمة الاجازات الرسمية المتبقية في 2024.. أولها في سبتمبر

يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل عن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في 2024، وذلك بمعرفة الإجتزات الكاملة خلال الـ 4 شهور المتبقية من العام الحالي 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

ويبحث الكثير من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة الخاصة والحكومية عن الإجازات المتبقية في 2024، حيث كشفت الأجندة الرسمية لـ العطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 والتي أعلنها الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن إجازات عام 2024 كاملة، والتي تضم نحو 11 يومًا منها أيام متصلة.

ويعرض لكم الموجز أجندة العطلات والإجازات بالأعياد والمناسبات القومية والدينية المتبقية للعام الميلادي 2024 حتى نهايته.

لا يفوتك الآن جميع الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024.. 6 أيام في شهر أغسطس

أجندة العطلات والإجازات والأعياد والمناسبات القومية

ومن المقرر أن يوم يوم الإثنين 16 سبتمبر إجازة رسمية وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأيضًا يوم الاحد 6 اكتوبر المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

أما عن القائمة الكاملة للإجازات الرسمية لعام 2024 فهي كالتالي:

-الأحد 7 يناير عيد الميلاد المجيد

-الخميس 25 يناير ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

-الثلاثاء 9 أبريل - الأحد14 أبريل عيد الفطر المبارك

-الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

-الأحد 5 مايو عيد العمال

-الإثنين 6 مايو عيد شم النسيم

- السبت 15 يونيو - الخميس25 يونيو عيد الأضحى المبارك

-الأحد 30 يونيو بنتاسبة ثورة 30 يونيو

-الخميس 11 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية



-الخميس 25 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952

-الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف

-الاحد 6 اكتوبر المقبل عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

وتكون الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الموظفين يحصلون على إجازة مدفوعة الأجرة في الأعياد والعطلات الرسمية، كما يحق لصاحب العمل بالقطاع الخاص أن يستدعي العامل بالمنشأة يوم الإجازة الرسمية في حالة إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر الخاص به عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

ويذكر أن آخر إجازة رسمية حصل عليها المواطنون والعاملون بمختلف قطاعات الدولة «الخاص والحكومة»، كانت إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

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