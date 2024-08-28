تقويم شهر سبتمبر 2024 بالكامل.. تعرف على عدد أيام الإجازات الرسمية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تقويم شهر سبتمبر 2024، وذلك لمعرفة الإجازات في شهر سبتمبر، المقرر أن يبدأ بعد أيام قليلة.

ويريد المواطنين معرفة الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر القادم وذلك لمعرفة عدد أيام الإجازة في شهر سبتمبر وهل يوجد به إجازات رسمية أم لا؟.

إجازات في شهر سبتمبر

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، مواعيد الإجازات في شهر سبتمبر المقبل، لمقرر أن يبدأ بعد أيام قليلة قادمة، حيث يحتوي سبتمبر على 9 أيام عطلة رسمية، منها 8 إجازات أسبوعية وعطلة المولد النبوي الشريف، وفقًا للآتي:

1- الجمعة 6 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

2- السبت 7 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية)

3- الجمعة 13 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

4- السبت 14سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

5- الإثنين 16 سبتمبر 2024 (المولد النبوي الشريف)

6- الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

7- السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

8- الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

9- السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

تقويم شهر سبتمبر

وبذلك لا يتبقي في إجازات 2024 سوى آخر العطلات الرسمية لعام 2024، وهى إجازة 6 أكتوبر؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.

ومن المقرر أن تكون إجازة المولد النبوي 2024 ثلاثة أيام متصلة كإجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المتوقع أن يكون يوم إجازة المولد النبوي يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر بدلًا من يوم الاثنين 16 سبتمبر، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص.

إجازات رسمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ومن جانبه أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد المولد النبوي الشريف 2024، يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، ولكن من المتوقع ترحيل الإجازة، ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، لتحسم الموعد الصحيح لأجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024.

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