هل توزيع الطعام بمناسبة المولد النبوي بدعة ؟.. الإفتاء ترد

تعد ذكرى المولد النبوي الشريف من أعظم المناسبات التي تحتفل بها الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم والتي تشهد مظاهر احتفالية متعددة ومنها تنظيم الولائم وتوزيع الطعام احتفاءً بهذه الذكرى العظيمة، ويتساءل البعض حول حكم توزيع الطعام في احتفالات المولد النبوي وهو ما يجيب عنه الموجز في هذا التقرير.

إعداد الولائم في احتفال المولد النبوي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: يقوم بعض الناس عند دخول شهر ربيع الأول بذبح الذبائح وعمل الولائم فرحًا بقدوم ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما في ذلك ذبح الذبائح وإعداد الولائم، يُعتبر تعظيمًا واحتفاءً بمقام النبي الكريم، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال يعكس محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أركان الإيمان في الإسلام.

حكم إطعام الطعام في المولد النبوي

في هذا السياق، أشار علماء الأمة إلى مشروعية هذه المظاهر الاحتفالية ونُقل عن الحافظ السخاوي في كتابه "الأجوبة المرضية" أن المسلمين في مختلف الأقطار والمدن كانوا يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد الولائم وإظهار السرور، كما كانوا يتصدقون في هذه الأيام وهذا يدل على قبول هذه الأفعال كجزء من الفرح والاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي

وأضافت الإفتاء أنه وفقًا لما قاله الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي في "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، فإن الاحتفال بالمولد النبوي عبر الصدقات والسرور ليس من البدع المرفوضة، بل هو عمل مستحب إذا كان هدفه إظهار المحبة والتقدير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت إلى أنه ورد في كتاب "سُبُلُ الهُدى والرشاد في سيرة خيرِ العِباد" للمؤرخ الصالحي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أُخبر عن أولئك الذين ينتقدون الاحتفال بالمولد النبوي، فكان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن فرِح بنا فَرِحنا به» موضحة أن هذا يدل على قبول النبي لهذه الأفعال التي تعبر عن الفرحة بمولده وتعظيمه.

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