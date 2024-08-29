بشرة خير.. تفاصيل منحة المولد النبوي الشريف 2024

منحة المولد النبوي الشريف.. مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف لعام 2024، يتزايد اهتمام الموظفين العاملين في الدولة بمعرفة تفاصيل منحة المولد النبوي الشريف، والتي تُمنح بشكل استثنائي للعاملين في بعض الوزارات والهيئات الحكومية, وتُعتبر هذه المنحة فرصة لتحفيز الموظفين وتكريم جهودهم بمناسبة دينية عظيمة.

منحة المولد النبوي الشريف

صرف منحة المولد النبوي الشريف 2024

أعلنت وزارة النقل والصناعة، تحت قيادة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن صرف منحة استثنائية بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بهيئة السكة الحديد، مترو الأنفاق، والشركات التابعة، بالإضافة إلى العاملين بنظام الـ 55 يومًا, وجاء هذا القرار تقديرًا لجهود الموظفين وتعزيزًا لروح الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وفي سياق متصل، قررت وزارة العمل تحت إشراف الوزير محمد جبران، صرف منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في كشوف مديريات العمل بالمحافظات, وبدأت مديريات العمل بالمحافظات في اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصرف هذه المنحة خلال الفترة من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد المولد النبوي الشريف لعام 2024، الذي سيوافق يوم الإثنين، 16 سبتمبر، الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ. يُعد هذا اليوم مناسبة دينية هامة يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم.

إجازة المولد النبوي الشريف 2024

وفقًا لقرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع، من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف لتكون يوم الخميس، 19 سبتمبر 2024، للاستفادة القصوى من الإجازات الرسمية وتحسين تنظيمها, وسيحصل الموظفون في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة على أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة هذه الذكرى.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

تبقى في هذا العام عطلتان رسميتان هما:

منحة المولد النبوي الشريف

الاثنين 16-9-2024 بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الأحد 06-10-2024 بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

تستند هذه الإجازات إلى نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الخدمة المدنية، حيث يستحق العاملون في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص ورئيس الوزراء.

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