3 أيام راحة.. تعرف على موعد اجازة المولد النبوي 2024 وعطلات شهر سبتمبر

كثرت التساؤلات في الفترة الأخيرة عن موعد اجازة المولد النبوي 2024، وبخاصة في ظل رغبة الكثير من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص في معرفة جدول الاجازات الرسمية الخاصة بشهر سبتمبر المقبل، ومنها إجازة المولد النبوي الذي يحظى بأهمية خاصة لدى المصريين.

ويحرص المصريون على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال مجموعة من العادات أبرزها شراء حلوى المولد، ومن أجل الاستعداد للاحتفال، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل موعد اجازة المولد النبوي 2024.

موعد المولد النبوي 2024

ويوافق موعد المولد النبوي 2024 يوم 12 ربيع أول من كل عام هجري، وهو اليوم الذي يوافق الأحد 15 سبتمبر 2024.

وفي وقت سابق، كشف القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد المولد النبوي 2024 وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، والذي أقر أن تكون غرة شهر صفر للعام الهجري الحالي 1446 توافق الاثنين الموافق 5 أغسطس المقبل، وعدته 30 يومًا؛ حيث ينتهي في 3 سبتمبر المقبل، بذلك يكون المولد النبوي الشريف الموافق 12 ربيع الاول يوم الأحد 15 سبتمبر.

وتابع المركز أن هلال شهر صفر سوف يولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من المحرم، الموافق 4 أغسطس المقبل (يوم الرؤية).

موعد اجازة المولد النبوي 2024

وبناء على الحسابات الفلكية، فإن موعد اجازة المولد النبوي 2024 للعاملين في الدولة لن تكن يومًا واحدًا، وإنما ثلاثة أيام متتالية كإجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الإثنين 16 سبتمبر إلى يوم الخميس 19 سبتمبر؛ يلي ذلك يومي الجمعة والسبت، اللذان يعتبران عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل لموظفي القطاع الحكومي وغالبية موظفي القطاع الخاص.

جدول اجازات شهر سبتمبر 2024

ويضم شهر سبتمبر 2024 مجموعة من الاجازات الرسمية على النحو التالي:

يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 7 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 14 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 21 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر: عطلة أسبوعية

يوم السبت الموافق 28 سبتمبر: عطلة أسبوعية

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