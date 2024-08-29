أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ.. اعرفها

أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ.. تصدرت تلك الموضوعات الخدمية شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ارتفعت معدلات البحث عنها للتعرف على كل ما هو جديد يطرأ عن الأسعار تزامنًا مع قرب حلول موعد المولد النبوي الشريف.

ومن خلال معرفة أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ المختلفة لعام 2024، يمكنك التخطيط بشكل أفضل والتمتع بهذه المناسبة السعيدة بأفضل جودة وأفضل سعر.

أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ

وتختلف أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ بناءً على عدة عوامل منها نوعية الحلويات، وحجم العبوة، والمنافذ التي تُباع فيها، ومن هنا الموجز يرصد تفاصيل أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ، وهي كالتالي:

الحلاوة التقليدية

الملبن: يتراوح سعر علبة الملبن التقليدي ما بين 100 إلى 150 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، ويختلف السعر بناءً على نوع المكسرات المضافة، مثل الفستق أو البندق.

الحمصية والسمسمية : أسعار هذه الحلوى تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام، حيث تعتبر هذه الأنواع من الحلوى ذات الشعبية الواسعة.

: أسعار هذه الحلوى تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا للكيلوجرام، حيث تعتبر هذه الأنواع من الحلوى ذات الشعبية الواسعة. الطوفي والجيلي: يتراوح سعر علبة الطوفي أو الجيلي ما بين 90 إلى 140 جنيهًا للكيلوجرام، وتعتبر من الحلوى المفضلة للأطفال.

الحلوى الفاخرة

حلوى المولد بالمكسرات الفاخرة : تتراوح أسعارها بين 200 إلى 300 جنيه للكيلوجرام، حيث تحتوي على مكونات فاخرة مثل الكاجو واللوز، وهي مخصصة لمن يبحثون عن جودة عالية.

: تتراوح أسعارها بين 200 إلى 300 جنيه للكيلوجرام، حيث تحتوي على مكونات فاخرة مثل الكاجو واللوز، وهي مخصصة لمن يبحثون عن جودة عالية. علب الهدايا الفاخرة: يتم تقديم علب حلوى مزينة بشكل جميل ومخصصة للهدايا، وتبدأ أسعارها من 250 جنيهًا وتصل إلى 600 جنيه أو أكثر حسب حجم العلبة ونوع الحلوى بداخلها.

حلوى المولد الصحية

أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ

مع تزايد الوعي الصحي، باتت بعض المحلات تقدم حلوى المولد الصحية المصنوعة من مكونات طبيعية ومنخفضة السكر. تتراوح أسعار هذه الأنواع بين 150 إلى 250 جنيهًا للكيلوجرام.

علمًا بأن الأسعار تختلف من محل لآخر، الموجز ينشر قائمة أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ الأقرب في السوق المحلي:

قائمة أسعار حلاوة المولد في مصر 2024

كيلو الفستقية: يتراوح بين 1000 و1200 جنيه.

كيلو البندقية: يتراوح بين 550 و650 جنيهًا.

كيلو اللوزية: يتراوح بين 400 و450 جنيهًا.

كيلو حلاوة المولد بالكاجو: حوالي 450 جنيهًا.

كيلو السمسمية: يتراوح بين 120 و130 جنيهًا.

كيلو الحمصية: يتراوح بين 75 و80 جنيهًا.

كيلو الحمصية بالفول: يتراوح بين 85 و95 جنيهًا.

علبة 2 كيلو صغيرة: سعرها يصل إلى 132 جنيهًا.

وتُباع حلاوة المولد في العديد من المنافذ في مصر، وتختلف الأسعار حسب مكان الشراء وجودة المنتج. إليك بعض المنافذ الشهيرة:

المنافذ التي تباع فيها حلاوة المولد

المجمعات الاستهلاكية:

تقدم المجمعات الاستهلاكية حلاوة المولد بأسعار مخفضة، وغالبًا ما تكون بأسعار أقل من المتاجر الخاصة، ويمكن للمواطنين الحصول على الحلاوة بجودة جيدة وسعر معقول.

أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ

الأسواق الشعبية:

تعد الأسواق الشعبية مثل سوق العتبة وسوق الجملة من الأماكن التي يمكن العثور فيها على حلاوة المولد بأسعار تنافسية، ويمكن للمشترين التفاوض للحصول على أسعار أفضل، خاصة عند شراء كميات كبيرة.

المحلات التجارية الكبيرة والسوبر ماركت:

تقدم المحلات التجارية الكبرى مثل كارفور وهايبر وان علب حلاوة المولد بأنواع مختلفة وأحجام متنوعة، مع عروض خاصة وخصومات خلال فترة الاحتفال بالمولد النبوي.

محلات الحلويات الفاخرة:

توفر محلات الحلويات المعروفة مثل تسيباس، العبد، إيتوال، ولابوار حلاوة المولد بجودة عالية وعلب هدايا فاخرة، وتُعد الأسعار في هذه المحلات أعلى مقارنةً بالأسواق والمجمعات، لكنها تقدم منتجات تتميز بالجودة والتنوع.

وعند التسوق لمعرفة أسعار حلاوة المولد في مصر 2024 بالمنافذ، يجب التعرف على نصائح للحصول على أفضل الأسعار والتي تشمل الآتي:

يُفضل التسوق قبل فترة المولد لتجنب الزحام وضمان الحصول على أفضل الأسعار.

يُنصح بمقارنة الأسعار بين المنافذ المختلفة للحصول على أفضل صفقة.

ويمكن استخدام الإنترنت للتحقق من الأسعار في المتاجر الكبرى.

عند الشراء بكميات كبيرة، يمكن التفاوض على أسعار أفضل، خاصة في الأسواق الشعبية.

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