أعرف امتى.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2024 في مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2024..المولد النبوي الشريف..تزامنًا مع نهاية شهر أغسطس وبداية موسم جديد من الاحتفالات الدينية، تصاعدت عمليات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام 2024 في مصر، إذ ينتظر المواطنون هذه المناسبة التي تُعد فرصة للاحتفال بتعاليم الإسلام وقيمه السامية، خصوصًا بعد شهر أغسطس الذي اقتصر على العطلات الأسبوعية.

موعد إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستوافق يوم الاثنين 12 ربيع أول 1446 هجريًا، الذي يطابق 16 سبتمبر 2024 ميلاديًا, ويترقب العاملون في الدولة هذه الإجازة كفرصة للاستمتاع بالاحتفالات الدينية والاجتماعية.

وتوقعت الجهات الرسمية ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس بدلاً من الاثنين، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر من مجلس الوزراء، الذي يقضي بترحيل الإجازات الرسمية الواقعة في منتصف أو بداية الأسبوع إلى يوم الخميس لضمان اتصالها بالعطلة الأسبوعية.

موعد إجازة المولد النبوي

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

أقرت دار الإفتاء المصرية جواز واستحباب الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - وأكدت على أهمية إحياء هذه الليلة بأنواع مختلفة من القربات، مثل إطعام الطعام، الصيام، قيام الليل، تلاوة القرآن، الأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح النبوية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي بدأ منذ القرن الرابع والخامس الهجري، واستمر دون اعتراض عبر الأجيال، حيث جرى إحياء ليلة المولد بشتى أنواع العبادات والأعمال الصالحة.

وأشاد المؤرخون الكبار أمثال الحافظ ابن الجوزي، وابن دحية، وابن كثير، وابن حجر، والسيوطي بمشروعية هذه الاحتفالات، ووصفوها بأنها تعبير عن الحب والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حلوى المولد النبوي

قراءة المولد النبوي الشريف

أجمع جمهور العلماء، قديمًا وحديثًا، على مشروعية قراءة المولد النبوي واستحبابها، وقد ألف الكثير من العلماء والمحدثين والفقهاء كتبًا تؤكد بالأدلة الصحيحة مشروعية هذا العمل, وأُلفت العديد من الموالد التي تسرد قصة ميلاد النبي الشريف وتروي تفاصيل قدومه المبارك، لتكون هذه الليلة فرصة للتذكير بسيرته العطرة وقيمه النبيلة.

في هذا السياق، يأتي الاحتفال بالمولد النبوي كتعبير صادق عن حب المسلمين لنبيهم وتمسكهم بقيمه وتعاليمه السامية التي تشكل جوهر الإسلام.

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