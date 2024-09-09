موعد عمرة المولد النبوي 2024: الأسعار والبرامج المتاحة

مع اقتراب موعد عمرة المولد النبوي 2024، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الأسعار المتوقعة والبرامج المتاحة لأداء مناسك العمرة هذا العام، وتأتي هذه العمرة في توقيت مميز، حيث تعتبر من الفرص المفضلة للكثيرين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد عمرة المولد النبوي 2024

كشفت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن عمرة المولد النبوي لعام 2024 ستبدأ في منتصف شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر جمادى الآخرة 1446 هـ. يُتوقع أن تشهد هذه الفترة إقبالاً كبيراً من الراغبين في أداء مناسك العمرة.

أسعار عمرة المولد النبوي 2024



تختلف أسعار عمرة المولد النبوي 2024 حسب نوع البرنامج الذي يختاره المتقدم، وتتفاوت الأسعار بناءً على مستوى الإقامة والخدمات المقدمة:

البرنامج الاقتصادي: سعره 28 ألف جنيه لمدة أسبوعين.

برنامج 5 نجوم: سعره 52 ألف جنيه لمدة 10 أيام.



تفاصيل أسعار عمرة المولد النبوي 2024



تأتي تفاصيل حجز الغرف في برامج العمرة المختلفة كما يلي:

برنامج 4 نجوم:

سعر الغرفة الثنائية: 33 ألف جنيه.

سعر الغرفة الثلاثية: 29 ألف جنيه.

سعر الغرفة الرباعية: 27 ألف جنيه.

برنامج 5 نجوم:

سعر الغرفة الثنائية: 49 ألف جنيه.

سعر الغرفة الثلاثية: 41 ألف جنيه.

سعر الغرفة الرباعية: 27 ألف جنيه.

التسجيل لأداء عمرة المولد النبوي الشريف 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة التسجيل عبر منصة "نسك" الإلكترونية.

خطوات التسجيل على منصة "نسك"

الدخول إلى موقع منصة "نسك" الإلكترونية.

إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

اختيار أيقونة "العمرة والزيارة".

التقديم على تأشيرة العمرة.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة واتباع التعليمات المتاحة على الموقع.

تتيح هذه الإجراءات للمواطنين التسجيل بسهولة، مع ضمان الحصول على التأشيرات والخدمات المطلوبة لتنظيم رحلتهم إلى الأراضي المقدسة



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