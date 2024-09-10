وزير العمل يوضح استثناءات إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

حددت وزارة العمل، موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع الخاص، وقال محمد جبران وزير العمل إن يوم الأحد المُقبل الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية نص القرار

قرار رئيس الوزراء

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ،إجازة المولد النبوي الشريف رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ،ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

استثناءات إجازة المولد النبوي في القطاع الخاص

أكد القرار الصادر عن "الوزراة"، في هذا الشأن أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي .

وأضاف أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة ، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل عليهم ،بالخير

وفي ذات السياق وزعت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات ،بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ،وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

إجازة المولد النبوي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أول أمس، موعد إجازة المولد النبوي بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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