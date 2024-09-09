هل الأحد إجازة رسمية؟ .. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

هل الأحد إجازة رسمية .. يترقب الموظفون في مصر إجازة المولد النبوي الشريف ، التي تأتي كأحد آخر الإجازات الرسمية المتبقية في شهر سبتمبر الجاري.

إجازة المولد النبوي الشريف

لتقديم أحدث المعلومات ، يعرض موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً حول إجازة المولد النبوي الشريف خلال شهر سبتمبر الجاري ، وجاء التقرير كالتالي:

وقد حسم مجلس الوزراء الجدل حول هذا الموضوع، إذ تم الإعلان رسميًا عن أن يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 سيكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

تأتي هذه الإجازة بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف، الذي يصادف يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 ، وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وقد أثيرت حالة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت الإجازة ستُرحل إلى نهاية الأسبوع، كما هو متبع مع الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع ، إلا أن قرار مجلس الوزراء أكد أن الإجازة ستكون يوم الأحد، لتشمل جميع الموظفين في الدولة.

موعد إجازة المولد النبوي 2024

تم تحديد موعد إجازة المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وهو موعد ينتظره العديد من المواطنين في مصر والدول العربية. وتُعد هذه الإجازة من بين الإجازات الرسمية التي تمنح للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وستكون الإجازة مدفوعة الأجر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة تأتي ضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، حيث يتبعها إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.



متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

وقد وُلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجر يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول، في عام الفيل، في منزل عقيل بن أبي طالب. كانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، وولد النبي ساجدًا بين يديها، رافعًا رأسه وأصبعيه نحو السماء.

قبل ولادة النبي، رأت أمه آمنة بنت وهب رؤى تبشرها بمولده، إذ أُخبرت في منامها أنها تحمل بسيد هذه الأمة، وطُلب منها أن تسميه "محمدًا" وأن تستعيذ به من شر كل حاسد.

ووصفت آمنة حملها بأنه كان مميزًا، حيث لم تشعر بالتعب المعتاد الذي تشعر به النساء أثناء الحمل، ورأت في أحد الأيام نورًا يخرج منها ويضيء حتى رأت قصور بُصرى في الشام. وبعد ولادته، أخبرت جدّه عبد المطلب، الذي أخذه إلى الكعبة وعوذه ودعا له، وأسماه "محمدًا"، ليكون محمودًا في العالمين.

ويقدر أهل السير ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في شهر أبريل من عام 571 ميلادية.

تاريخ المولد النبوي هجريًا

اتفق العلماء على أن النبي وُلد يوم الاثنين، في عام الفيل، ومرجح أن ميلاده كان في شهر ربيع الأول. إلا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد اليوم الدقيق من الشهر، حيث تعددت الأقوال، وذُكر منها اليوم الثاني، الثامن، العاشر، الثاني عشر، السابع عشر، والثاني والعشرين.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول اليوم، حيث أكدت أن ذكرى المولد النبوي الشريف وفق الرأي الراجح هو يوم 12 ربيع الأول، وسيوافق هذا العام يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.

تاريخ ميلاد النبي ميلادياً

تاريخ المولد النبوي الشريف

بحسب كتاب "الرحيق المختوم" للشيخ صفي الدين المباركفوري، وُلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم بمكة، صباح يوم الاثنين، التاسع من ربيع الأول، في العام الأول من حادثة الفيل، ويوافق ذلك شهر أبريل من عام 571 ميلادية.

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