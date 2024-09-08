بعد ترحيلها.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للبنوك

تصدرت إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للبنوك اهتمامات الموظفين في القطاعين العام والخاص، حيث يحرص الجميع على معرفة مواعيد العطلات الرسمية المقررة خلال شهر سبتمبر.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الموجز» في السطور التالية تفاصيل إجازة المولد النبوي الشريف 2024 بالإضافة إلى قائمة العطلات والإجازات المتبقية في العام الميلادي 2024.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للبنوك

من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2024 إلى يوم الخميس، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي ينص على تأجيل الإجازات الرسمية التي تقع في بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع. هذا الإجراء، الذي يتم اتباعه منذ عام 2020، يستثني إجازات أعياد الفطر والأضحى وعيد الميلاد التي تُمنح في موعدها المحدد.

إجازة المولد النبوي تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويحق للموظفين الذين يتطلب حضورهم للعمل خلال هذه الإجازات الحصول على ضعف الأجر، وفقًا لقانون العمل.

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2024

تشمل العطلات الرسمية في شهر سبتمبر 2024 ما يلي:

الإثنين 16 سبتمبر 2024: إجازة المولد النبوي الشريف (من المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس 18 سبتمبر 2024)، مما يجعل إجمالي الإجازة 3 أيام متتالية حتى السبت 20 سبتمبر 2024.

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024

أما بالنسبة للعطلات الرسمية في شهر أكتوبر 2024، فهي:

الأحد 6 أكتوبر 2024: عيد القوات المسلحة (من المتوقع ترحيلها إلى يوم الخميس 10 أكتوبر 2024).

يُنتظر صدور القرار الرسمي من الحكومة لتأكيد هذه المواعيد مع اقتراب موعد الإجازة

عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2024

يتضمن شهر سبتمبر مجموعة من العطل الأسبوعية ومنها ما يلي: